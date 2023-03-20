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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bosna Hersekli çocuklar yaptıkları resimleri depremzede çocuklara gönderdi

AA

Bosna Hersekli çocuklar yaptıkları resimleri depremzede çocuklara gönderdi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - MUSTAFA ÇAVUŞ/BİLAL KAHYAOĞLU - Bosna Hersekli çocuklar, Kahramanmaraşlı depremzede çocuklara destek olmak için yaptıkları resimleri gönderdi.

Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü'ndeki depoya, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenenler için gelen yardım kolileri ayrıştırılırken Bosna Hersek'ten gönderilen koliden çocukların çizdiği resimler çıktı.

Öğrencilerin yaptığı ve öğretmenleri aracılığıyla ulaştırdığı, Türk ve Bosna Hersek bayraklarının, kalp ve çiçeklerin yer aldığı resimleri gören yardım ekipleri duygu dolu anlar yaşadı.

Kahramanmaraş'ta görevli Sakarya AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, AA muhabirine, dünyanın birçok yerinden deprem bölgesine yardımların geldiğini söyledi.

Bazı yardımların kendilerini çok duygulandırdığını ifade eden Kaşkaş, şunları dile getirdi:

"Bosna Hersekli çocuklar depremzede çocuklara destek için yaptıkları resimleri göndermişler. Oyuncak göndermişler. Oradaki çocuklarımız depremzede kardeşlerine yaptıkları resimlerle duygularını yansıtmışlar. Resimlerde Bosna Hersek ve Türk bayrağı, kalp çizmişler. Bazılarına notlar düşmüşler. Bunları gördükçe bizler de duygulanıyoruz."

Türkiye'deki akranlarına resim gönderen Bosna Hersekli çocuklara teşekkür eden Kaşkaş, ülke içinden de anlamlı yardımların gelmeye devam ettiğini aktararak, "Dün bir kız çocuğumuz da küçük cüzdanını göndermiş, içinde de biriktirdiği paralar vardı. Biz de onu çadır kentte bir yavrumuza teslim ettik." dedi.

Bosna Hersek'ten gelen resimler ve oyuncakların, çadır kentlerde kalan çocuklara dağıtılacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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