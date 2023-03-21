Kahramanmaraş'ta sanayi sitesi esnafı işlerinin düzeleceği günleri bekliyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU/MUSTAFA ÇAVUŞ - Depremlerin yıkıma neden olduğu Kahramanmaş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki sanayi sitesinde esnaf, işlerinin düzeleceği günleri bekliyor.

Dulkadiroğlu ilçesindeki sanayi sitesinde iş yerlerinin bazıları depremde yıkılırken, bazıları da hasar gördü.

Esnaf, eski günlerine dönebilmek için bir süre önce iş yerlerinde çarkları tekrar döndürmeye, müşteri kabul etmeye başladı.

Sanayi esnafından Ahmet Kodaz, AA muhabirine, büyük bir deprem felaketi yaşadıklarını hatırlattı.

Depremin büyüklüğünü kelimelerle anlatamadığını ifade eden Kodaz, şunları söyledi:

"Biz de bu süreci atlatmaya çalışıyoruz. Rızkımız için çalışıyoruz. Kahramanmaraş sanayisi çok büyük yara aldı. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Biz bir şekilde memlekete bir faydamız olsun, bir şeyler yapalım, kazanç olsun diye işimizin başındayız. Sanayiye daha fazla önem gösterilmesini istiyoruz. Sanayide çarklar döndükçe bu işlerin düzeleceğini tekrar eskisi gibi olacağını biz umut ediyoruz ve biliyoruz."

- "Ustalarımızın göçünü önlememiz gerekiyor"

Oto elektrikçi Mustafa Genç ise depremden 3 gün sonra çalışmaya devam ettiğini belirterek, "Biz günübirlik para kazanan insanlarız. Biz müşteri gelirse varız. Benim esnafım, elektrikçi, kaportacı iş geldiği müddetçe ayakta. Gelmeyince perişan. Bir an önce iş yerlerimizin faaliyete geçip ustalarımızın göçünü önlememiz gerekiyor." diye konuştu.

Mehmet Tekkeş ise zirai aletlerin tamirini yaptığı iş yerine depremden 25 gün sonra geldiğini belirtti.

İş yerinin hafif hasarlı olduğunu anlatan Tekkeş, "Kapatıp nereye gideyim. Elimizden geldiği kadar mücadeleye etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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