Kahramanmaraşlı sanayici depremzede çalışanlarına prefabrik konut ve konteyner ev yapıyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - İZZET MAZI/ÖMER FARUK SALMAN - Kahramanmaraş'ta, başta tekstil olmak üzere enerji, tarım ve gıda sektöründe faaliyet gösteren İSKUR firması, istihdam ettikleri 4 bin 800 çalışanın barınma sorununa katkı sunmak amacıyla konteyner ev ve prefabrik konut inşa ediyor.

6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'ta üretim yapan İSKUR firmasının yönetimi, çalışanlarına destek olmak ve yaralarını sarmak için harekete geçti.

Yaşanan büyük afette fabrikaları hasar alan, biri de depremde çıkan yangında kullanılamaz alan gelen firma, çalışanlarına 40 dönüm alan üzerine konteyner ve prefabrik konut yapımına başladı. Kurulumuna başlanan konteyner ve prefabrik konutlar ilk etapta evleri yıkılan personele teslim edilecek. Firma, bu olanaktan faydalanmak istemeyenler için kira ve tadilat desteği seçenekleri de sundu.

İSKUR Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Kurtul, AA muhabirine, Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde fabrikalarının birinin tamamen yandığını söyledi.

Depremin ilk şokunu atar atmaz işletmenin bahçesinde işçileri ve yakınları için seyyar mutfak ve geçici barınma alanı oluşturduklarını anlatan Kurtul, şöyle konuştu:

"Yaşadığımız bu büyük afet kalacak yer sıkıntısını beraberinde getirdi. İlk günler araçlarda kaldık. Bu nedenle fabrikamızın karşısındaki araziye konteyner kent yapma kararı aldık. Burasını da iki bölümden oluşturduk. Birincisi konteyner kent diğeri prefabrik konut. Yerimiz müsait, ihtiyaca göre genişletme imkanımız var. Toplamda 1000 kişiye barınma imkanı sağlamış olacağız, belirlediğimiz alana 125 konteyner ve 125 de prefabrik konut yerleştiriyoruz. İçerisinde lavabosu, küçük bir mutfağı ve kalacak yerleri var yani 4 veya 5 kişilik bir ailenin çok rahat kalabileceği kullanabileceği şekilde dizayn edildi."

- 6 bin 500 liralık prim desteği

Söz konusu alana kreş, oyun alanları, kütüphane gibi sosyal ve kültürel faaliyetler için gerekli donatıları yerleştireceklerini aktaran Kurtul, ihtiyaç olması durumunda her türlü desteğin kesintisiz süreceğini vurguladı.

Çalışanları için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini anlatan Kurtul, sözlerini şöyle tamamladı:

"Deprem bölgesinde kalan arkadaşların mükafatlandırılması gerektiğini düşünüyorum. İş göçünün önüne geçilmesi gerekiyor. Şehri birlikte dizayn etmemiz lazım. Tabii ki bu da iş gücüyle olacak. İşletmelerimizde yaklaşık 4 bin 800 kişiyi istihdam ediyoruz. İnşallah kısa sürede çalışanlarımızın barınma sorununu çözmüş olacağız. Bunun yanında yine personelimize maaşın dışında kişi başı 6 bin 500 lira prim desteğimiz oldu."

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