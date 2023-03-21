Kahramanmaraşlı sanayici depremzede çalışanlarına prefabrik konut ve konteyner ev yapıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraşlı sanayici depremzede çalışanlarına prefabrik konut ve konteyner ev yapıyor

AA

Kahramanmaraşlı sanayici depremzede çalışanlarına prefabrik konut ve konteyner ev yapıyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - İZZET MAZI/ÖMER FARUK SALMAN - Kahramanmaraş'ta, başta tekstil olmak üzere enerji, tarım ve gıda sektöründe faaliyet gösteren İSKUR firması, istihdam ettikleri 4 bin 800 çalışanın barınma sorununa katkı sunmak amacıyla konteyner ev ve prefabrik konut inşa ediyor.

6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'ta üretim yapan İSKUR firmasının yönetimi, çalışanlarına destek olmak ve yaralarını sarmak için harekete geçti.

Yaşanan büyük afette fabrikaları hasar alan, biri de depremde çıkan yangında kullanılamaz alan gelen firma, çalışanlarına 40 dönüm alan üzerine konteyner ve prefabrik konut yapımına başladı. Kurulumuna başlanan konteyner ve prefabrik konutlar ilk etapta evleri yıkılan personele teslim edilecek. Firma, bu olanaktan faydalanmak istemeyenler için kira ve tadilat desteği seçenekleri de sundu.

İSKUR Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Kurtul, AA muhabirine, Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde fabrikalarının birinin tamamen yandığını söyledi.

Depremin ilk şokunu atar atmaz işletmenin bahçesinde işçileri ve yakınları için seyyar mutfak ve geçici barınma alanı oluşturduklarını anlatan Kurtul, şöyle konuştu:

"Yaşadığımız bu büyük afet kalacak yer sıkıntısını beraberinde getirdi. İlk günler araçlarda kaldık. Bu nedenle fabrikamızın karşısındaki araziye konteyner kent yapma kararı aldık. Burasını da iki bölümden oluşturduk. Birincisi konteyner kent diğeri prefabrik konut. Yerimiz müsait, ihtiyaca göre genişletme imkanımız var. Toplamda 1000 kişiye barınma imkanı sağlamış olacağız, belirlediğimiz alana 125 konteyner ve 125 de prefabrik konut yerleştiriyoruz. İçerisinde lavabosu, küçük bir mutfağı ve kalacak yerleri var yani 4 veya 5 kişilik bir ailenin çok rahat kalabileceği kullanabileceği şekilde dizayn edildi."

- 6 bin 500 liralık prim desteği

Söz konusu alana kreş, oyun alanları, kütüphane gibi sosyal ve kültürel faaliyetler için gerekli donatıları yerleştireceklerini aktaran Kurtul, ihtiyaç olması durumunda her türlü desteğin kesintisiz süreceğini vurguladı.

Çalışanları için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini anlatan Kurtul, sözlerini şöyle tamamladı:

"Deprem bölgesinde kalan arkadaşların mükafatlandırılması gerektiğini düşünüyorum. İş göçünün önüne geçilmesi gerekiyor. Şehri birlikte dizayn etmemiz lazım. Tabii ki bu da iş gücüyle olacak. İşletmelerimizde yaklaşık 4 bin 800 kişiyi istihdam ediyoruz. İnşallah kısa sürede çalışanlarımızın barınma sorununu çözmüş olacağız. Bunun yanında yine personelimize maaşın dışında kişi başı 6 bin 500 lira prim desteğimiz oldu."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş'ta sanayi sitesi esnafı işlerinin düzeleceği günleri bekliyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta sanayi sitesi esnafı işlerinin ...
Hastanede deprem paniği kamerada
YEREL HABERLER Hastanede deprem paniği kamerada
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yapılan prefabrik esnaf çarşılarında son aşamaya gelindi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yapılan prefabrik ...
Kahramanmaraş'ta depremde elma dolu kasaların devrilmesi güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremde elma dolu kasaların ...
İhracatçılar İskenderun Limanı'nın yeniden faaliyete geçmesini bekliyor
YEREL HABERLER İhracatçılar İskenderun Limanı'nın yeniden faaliyete ...
Kahramanmaraş'ta toplu taşıma seferleri normale döndü
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta toplu taşıma seferleri normale döndü
GAİB Başkanı Kileci: Depremin vurduğu 8 ilde yüzde 44'lük ihracat kaybı var
YEREL HABERLER GAİB Başkanı Kileci: Depremin vurduğu 8 ilde yüzde ...
Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem
Elbistan'da hayatı normale döndürme çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Elbistan'da hayatı normale döndürme çalışmaları ...
Bosna Hersekli çocuklar yaptıkları resimleri depremzede çocuklara gönderdi
YEREL HABERLER Bosna Hersekli çocuklar yaptıkları resimleri ...
Psikologlar el işi atölyeleriyle "depremin izlerini" silmeye çalışıyor
YEREL HABERLER Psikologlar el işi atölyeleriyle "depremin izlerini" ...
Depremde kasaların altında kalmaktan son anda kurtuldu
YEREL HABERLER Depremde kasaların altında kalmaktan son anda ...
İkinci depremin merkez üssü Elbistan'da 19 cami hasar gördü
YEREL HABERLER İkinci depremin merkez üssü Elbistan'da 19 cami hasar ...
Kahramanmaraş'ta depremde dağdan kopan kaya parçaları bağlantı yollarına da zarar verdi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremde dağdan kopan kaya parçaları ...
Elbistanlı tornacı 4 yıldır para biriktirdiği kumbarasını enkazı elleriyle kazarak buldu
YEREL HABERLER Elbistanlı tornacı 4 yıldır para biriktirdiği ...
Depremde 50 akrabasını kaybeden emekli öğretmen yardım için seferber oldu
YEREL HABERLER Depremde 50 akrabasını kaybeden emekli öğretmen ...
Pazar yerinde tezgah açamayan depremzede esnaftan yol kenarlarında sebze meyve satışı
YEREL HABERLER Pazar yerinde tezgah açamayan depremzede esnaftan yol ...
Kahramanmaraşlı hırdavatçı, hayata dükkanının önüne kurduğu çadırda devam ediyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraşlı hırdavatçı, hayata dükkanının önüne ...
Kahramanmaraş'ın bağ evleri depremzedelere sığınak oldu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ın bağ evleri depremzedelere sığınak ...
Ebrar Sitesi enkazında evinin anahtarını bulan Lütfiye öğretmen gözyaşı döktü
YEREL HABERLER Ebrar Sitesi enkazında evinin anahtarını bulan ...
Kahramanmaraş'ta 2 deprem
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 2 deprem
Kahramanmaraşlı inşaat işçisi AFAD yardımlarını kamyonetiyle ücretsiz dağıtıyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraşlı inşaat işçisi AFAD yardımlarını ...
Elazığ depremini yaşayan sosyolog ve ekibi, Kahramanmaraş'ta afetzede çocukların yüzünü güldürüyor
YEREL HABERLER Elazığ depremini yaşayan sosyolog ve ekibi, ...
İzciler, afetzedelere yardım için marşlar eşliğinde seferber oldu
YEREL HABERLER İzciler, afetzedelere yardım için marşlar eşliğinde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.