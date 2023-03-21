Leyleklerin 64 yıldır yuva yaptığı minare de depremde yıkıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Leyleklerin 64 yıldır yuva yaptığı minare de depremde yıkıldı

AA

Leyleklerin 64 yıldır yuva yaptığı minare de depremde yıkıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - DURMUŞ GENÇ/TUNAHAN AKGÜN - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Elbistan'da yaklaşık 64 yıldır leyleklere ev sahipliği yapan minare gördüğü ağır hasar sonrası yıkılınca baharda kuşları bekleyen bölge halkı da üzüntü yaşadı.

Kırsaldaki Çiçek Mahallesi Merkez Camisi minaresinin alemindeki yuva, baharın gelmesiyle yıllardır leylekleri konuk ediyordu. 1959 yılından beri aynı yuvayı kullanan leylekler, köyün de sembolü haline gelmişti.

Çiçek Mahallesi sakinleri, leyleklerin gelmesiyle her yıl aynı coşkuyu yaşarken Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki ilk depremde minare üzerinde duran leyleklerin yuvası yıkıldı. Aynı gün yaşanan Elbistan merkezli depremde ise minarenin bir bölümü daha ağır hasar aldı. İnceleme sonrası tehlike oluşturacağı için minare ekipler tarafından tamamen yıkılınca, bu yıl bölgeye gelecek leylekler de yuvasız kalmış oldu.

Çiçek Mahallesi Merkez Cami İmamı Şaban Kirik, AA muhabirine, leyleklerin minarede yavruladıklarını, göç zamanı gittiklerini, ilkbaharın gelmesiyle de tekrar aynı yere geldiklerini söyledi.

İlk depremde minarenin sağlam kaldığını anlatan Kirik, öğleden sonraki sarsıntıda yapının şerefesiyle yarıdan itibaren çöktüğünü, iki gün önce de geri kalanının yıkımının gerçekleştirildiğini ifade etti.

Leylekler geldiğinde nerede kalacağının merak konusu olduğunu vurgulayan Kirik, şunları kaydetti:

"Camimiz ve minaremiz yaklaşık 70 yıldır leyleklere ev sahipliği yapıyor. Yani minare yapıldı yapılalı leylekler geliyordu. Leylekler için de şöyle bir mucize anlatılır, diyorlar ki 'her sene kendisi gelmez evladını gönderir.' Leylekler geldiğinde sesleri o kadar gür çıkardı ki annesi yemeği alıp gelir, ağzına dökerdi. Biz de lojmanın balkonundan izlerdik. Bazen mart ortasında bazen sonunda gelirdi. Biz de 'baharın müjdecisi leylekler geldi' der sevinirdik. Ama şu an minaremiz yıkık. Leylekler yarın bir gün gelecekler. Yuvaları ve minaremiz yok. Ne yapacağız bilmiyoruz. Leylekler de gelince şaşıracaklar. En yakın zamanda minaremizi yapmayı ve leylekleri ağırlamayı Rabbim nasip eylesin inşallah."

- "Yuvayı inşaat ustası gibi örmüşler"

İlk depremde leyleklerin yuvalarının düştüğünü ifade eden Kirik, "Korktuk, koştuk. Düşen yuva, yolu tamamen kaplamıştı. Yaklaşık bir kamyona yakın çalı-çırpı hepsini taşımışlar, inşaat ustası gibi örmüşlerdi. Kaldırmak çok zor oldu. Kepçe vasıtasıyla taşıdık. Yoksa yuva çok büyüktü. Bir mimar gibi işlemişler. Rabbim nasıl bir özellik verdiyse öyle bir yuva yapmışlar." diye konuştu.

Kirik, leyleklerin önceki yıllarda yıldırım düşmesi sonucu yanan yuvayı yeniden yapıp yurt edindiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraşlı sanayici depremzede çalışanlarına prefabrik konut ve konteyner ev yapıyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraşlı sanayici depremzede çalışanlarına ...
Kahramanmaraş'ta sanayi sitesi esnafı işlerinin düzeleceği günleri bekliyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta sanayi sitesi esnafı işlerinin ...
Hastanede deprem paniği kamerada
YEREL HABERLER Hastanede deprem paniği kamerada
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yapılan prefabrik esnaf çarşılarında son aşamaya gelindi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yapılan prefabrik ...
Kahramanmaraş'ta depremde elma dolu kasaların devrilmesi güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremde elma dolu kasaların ...
İhracatçılar İskenderun Limanı'nın yeniden faaliyete geçmesini bekliyor
YEREL HABERLER İhracatçılar İskenderun Limanı'nın yeniden faaliyete ...
Kahramanmaraş'ta toplu taşıma seferleri normale döndü
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta toplu taşıma seferleri normale döndü
GAİB Başkanı Kileci: Depremin vurduğu 8 ilde yüzde 44'lük ihracat kaybı var
YEREL HABERLER GAİB Başkanı Kileci: Depremin vurduğu 8 ilde yüzde ...
Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem
Elbistan'da hayatı normale döndürme çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Elbistan'da hayatı normale döndürme çalışmaları ...
Bosna Hersekli çocuklar yaptıkları resimleri depremzede çocuklara gönderdi
YEREL HABERLER Bosna Hersekli çocuklar yaptıkları resimleri ...
Psikologlar el işi atölyeleriyle "depremin izlerini" silmeye çalışıyor
YEREL HABERLER Psikologlar el işi atölyeleriyle "depremin izlerini" ...
Depremde kasaların altında kalmaktan son anda kurtuldu
YEREL HABERLER Depremde kasaların altında kalmaktan son anda ...
İkinci depremin merkez üssü Elbistan'da 19 cami hasar gördü
YEREL HABERLER İkinci depremin merkez üssü Elbistan'da 19 cami hasar ...
Kahramanmaraş'ta depremde dağdan kopan kaya parçaları bağlantı yollarına da zarar verdi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremde dağdan kopan kaya parçaları ...
Elbistanlı tornacı 4 yıldır para biriktirdiği kumbarasını enkazı elleriyle kazarak buldu
YEREL HABERLER Elbistanlı tornacı 4 yıldır para biriktirdiği ...
Depremde 50 akrabasını kaybeden emekli öğretmen yardım için seferber oldu
YEREL HABERLER Depremde 50 akrabasını kaybeden emekli öğretmen ...
Pazar yerinde tezgah açamayan depremzede esnaftan yol kenarlarında sebze meyve satışı
YEREL HABERLER Pazar yerinde tezgah açamayan depremzede esnaftan yol ...
Kahramanmaraşlı hırdavatçı, hayata dükkanının önüne kurduğu çadırda devam ediyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraşlı hırdavatçı, hayata dükkanının önüne ...
Kahramanmaraş'ın bağ evleri depremzedelere sığınak oldu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ın bağ evleri depremzedelere sığınak ...
Ebrar Sitesi enkazında evinin anahtarını bulan Lütfiye öğretmen gözyaşı döktü
YEREL HABERLER Ebrar Sitesi enkazında evinin anahtarını bulan ...
Kahramanmaraş'ta 2 deprem
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 2 deprem
Kahramanmaraşlı inşaat işçisi AFAD yardımlarını kamyonetiyle ücretsiz dağıtıyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraşlı inşaat işçisi AFAD yardımlarını ...
Elazığ depremini yaşayan sosyolog ve ekibi, Kahramanmaraş'ta afetzede çocukların yüzünü güldürüyor
YEREL HABERLER Elazığ depremini yaşayan sosyolog ve ekibi, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.