Türkoğlu Sağlık Müdürlüğü binası hastane olarak hizmete başladı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - SUAT ÖZTÜRK/RIDVAN KORKULUTAŞ - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde depremlerin ardından ağır hasar görerek kullanım dışı kalan Devlet Hastanesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü binasında vatandaşlara acil sağlık hizmeti vermeye başladı.

6 Şubat'taki depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta yaraların sarılması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. İlçede büyük yıkıma neden olan depremde, Türkoğlu Devlet Hastanesi de ağır hasar aldı.

İlk etapta hastane bahçesinde oluşturulan sahra hastanesinde acil sağlık hizmeti verildi. Ardından Karaman Valisi Tuncay Akkoyun'un koordinesinde yürütülen çalışmayla İlçe Sağlık Müdürlüğü hastaneye dönüştürüldü.

Gerekli çalışmaları sürdüren ekipler, ilk olarak acil servisi hazır hale getirilerek vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

- "Bir hafta içinde polikliniklerde de başlayacağız"



Türkoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Vahit Akyürek, AA muhabirine, afetin ardından sağlık ekiplerinin sahra hastanesinde çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğünü söyledi.

Daha kapsamlı sağlık hizmeti için İlçe Sağlık Müdürlüğü binasının hastaneye dönüştürüldüğünü belirten Akyürek, şöyle devam etti:

"Bugün itibarıyla acil hizmetlere başlayacağız. En kısa sürede poliklinik hizmetlerine de başlamayı düşünüyoruz. Şu anda dönüşümlü esnek çalışma sistemine göre 45 personel hizmet veriyor. Bu sayı giderek artacak. Servislerde uzman doktorlar da başlayacak. Planlamalarımızı yaptık. Poliklinikleri şu an ayarlıyoruz. Cihazları yerleştirdikten sonra bir hafta içinde polikliniklerde de başlayacağız."

Binada diş hastanesinin de bulunacağını kaydeden Akyürek, "Aile Sağlık Merkezi de arkada olacak. Diğer kısımlarını da hastane olarak kullanacağız. Hastanemiz tam donanımlı şekilde hizmet vermeye hazır hale getiriliyor. Kısa sürede tam anlamda hizmete başlayacağız." diye konuştu.

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