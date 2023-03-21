Türkoğlu Sağlık Müdürlüğü binası hastane olarak hizmete başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkoğlu Sağlık Müdürlüğü binası hastane olarak hizmete başladı

AA

Türkoğlu Sağlık Müdürlüğü binası hastane olarak hizmete başladı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - SUAT ÖZTÜRK/RIDVAN KORKULUTAŞ - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde depremlerin ardından ağır hasar görerek kullanım dışı kalan Devlet Hastanesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü binasında vatandaşlara acil sağlık hizmeti vermeye başladı.

6 Şubat'taki depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta yaraların sarılması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. İlçede büyük yıkıma neden olan depremde, Türkoğlu Devlet Hastanesi de ağır hasar aldı.

İlk etapta hastane bahçesinde oluşturulan sahra hastanesinde acil sağlık hizmeti verildi. Ardından Karaman Valisi Tuncay Akkoyun'un koordinesinde yürütülen çalışmayla İlçe Sağlık Müdürlüğü hastaneye dönüştürüldü.

Gerekli çalışmaları sürdüren ekipler, ilk olarak acil servisi hazır hale getirilerek vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

- "Bir hafta içinde polikliniklerde de başlayacağız"

Türkoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Vahit Akyürek, AA muhabirine, afetin ardından sağlık ekiplerinin sahra hastanesinde çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğünü söyledi.

Daha kapsamlı sağlık hizmeti için İlçe Sağlık Müdürlüğü binasının hastaneye dönüştürüldüğünü belirten Akyürek, şöyle devam etti:

"Bugün itibarıyla acil hizmetlere başlayacağız. En kısa sürede poliklinik hizmetlerine de başlamayı düşünüyoruz. Şu anda dönüşümlü esnek çalışma sistemine göre 45 personel hizmet veriyor. Bu sayı giderek artacak. Servislerde uzman doktorlar da başlayacak. Planlamalarımızı yaptık. Poliklinikleri şu an ayarlıyoruz. Cihazları yerleştirdikten sonra bir hafta içinde polikliniklerde de başlayacağız."

Binada diş hastanesinin de bulunacağını kaydeden Akyürek, "Aile Sağlık Merkezi de arkada olacak. Diğer kısımlarını da hastane olarak kullanacağız. Hastanemiz tam donanımlı şekilde hizmet vermeye hazır hale getiriliyor. Kısa sürede tam anlamda hizmete başlayacağız." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş kuyum sektörü 6 ay sonra yeniden canlanacak
YEREL HABERLER Kahramanmaraş kuyum sektörü 6 ay sonra yeniden ...
Leyleklerin 64 yıldır yuva yaptığı minare de depremde yıkıldı
YEREL HABERLER Leyleklerin 64 yıldır yuva yaptığı minare de depremde ...
Kahramanmaraşlı sanayici depremzede çalışanlarına prefabrik konut ve konteyner ev yapıyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraşlı sanayici depremzede çalışanlarına ...
Kahramanmaraş'ta sanayi sitesi esnafı işlerinin düzeleceği günleri bekliyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta sanayi sitesi esnafı işlerinin ...
Hastanede deprem paniği kamerada
YEREL HABERLER Hastanede deprem paniği kamerada
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yapılan prefabrik esnaf çarşılarında son aşamaya gelindi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yapılan prefabrik ...
Kahramanmaraş'ta depremde elma dolu kasaların devrilmesi güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremde elma dolu kasaların ...
İhracatçılar İskenderun Limanı'nın yeniden faaliyete geçmesini bekliyor
YEREL HABERLER İhracatçılar İskenderun Limanı'nın yeniden faaliyete ...
Kahramanmaraş'ta toplu taşıma seferleri normale döndü
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta toplu taşıma seferleri normale döndü
GAİB Başkanı Kileci: Depremin vurduğu 8 ilde yüzde 44'lük ihracat kaybı var
YEREL HABERLER GAİB Başkanı Kileci: Depremin vurduğu 8 ilde yüzde ...
Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem
Elbistan'da hayatı normale döndürme çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Elbistan'da hayatı normale döndürme çalışmaları ...
Bosna Hersekli çocuklar yaptıkları resimleri depremzede çocuklara gönderdi
YEREL HABERLER Bosna Hersekli çocuklar yaptıkları resimleri ...
Psikologlar el işi atölyeleriyle "depremin izlerini" silmeye çalışıyor
YEREL HABERLER Psikologlar el işi atölyeleriyle "depremin izlerini" ...
Depremde kasaların altında kalmaktan son anda kurtuldu
YEREL HABERLER Depremde kasaların altında kalmaktan son anda ...
İkinci depremin merkez üssü Elbistan'da 19 cami hasar gördü
YEREL HABERLER İkinci depremin merkez üssü Elbistan'da 19 cami hasar ...
Kahramanmaraş'ta depremde dağdan kopan kaya parçaları bağlantı yollarına da zarar verdi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremde dağdan kopan kaya parçaları ...
Elbistanlı tornacı 4 yıldır para biriktirdiği kumbarasını enkazı elleriyle kazarak buldu
YEREL HABERLER Elbistanlı tornacı 4 yıldır para biriktirdiği ...
Depremde 50 akrabasını kaybeden emekli öğretmen yardım için seferber oldu
YEREL HABERLER Depremde 50 akrabasını kaybeden emekli öğretmen ...
Pazar yerinde tezgah açamayan depremzede esnaftan yol kenarlarında sebze meyve satışı
YEREL HABERLER Pazar yerinde tezgah açamayan depremzede esnaftan yol ...
Kahramanmaraşlı hırdavatçı, hayata dükkanının önüne kurduğu çadırda devam ediyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraşlı hırdavatçı, hayata dükkanının önüne ...
Kahramanmaraş'ın bağ evleri depremzedelere sığınak oldu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ın bağ evleri depremzedelere sığınak ...
Ebrar Sitesi enkazında evinin anahtarını bulan Lütfiye öğretmen gözyaşı döktü
YEREL HABERLER Ebrar Sitesi enkazında evinin anahtarını bulan ...
Kahramanmaraş'ta 2 deprem
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 2 deprem

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.