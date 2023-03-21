Kahramanmaraş'taki deprem enkazlarından 1,4 milyon ton hafriyat taşındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'taki deprem enkazlarından 1,4 milyon ton hafriyat taşındı

AA

Kahramanmaraş'taki deprem enkazlarından 1,4 milyon ton hafriyat taşındı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - TEZCAN EKİZLER - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan binaların enkazlarından çıkan molozların taşındığı Karacasu bölgesinde 1,4 milyon ton hafriyatla yaklaşık 40 metre yüksekliğinde tepe oluştu.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkazlarında kaldırma işlemleri devam ediyor.

Kent genelinde enkaz kaldırma çalışmaları DSİ 20. Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda sürüyor.

Ağır hasarlı binalar ise Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan ihalenin ardından özel firmalar tarafından yıkılarak enkazları taşınıyor.

Arama ve kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından Türkiye'nin birçok kentinden gelen DSİ'ye ait kamyon ve iş makinaları tamamen yıkılan binaların enkazlarını kaldırarak Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Karacasu Bölgesine taşıyor.

Jandarma tarafından geniş güvenlik önlemleri alınan bölgeye gelen kamyonlar belirlenen alanlara döküm yapıyor.

Enkaz kaldırma ve taşıma çalışmalarında yaklaşık bin DSİ personeli görev alırken, şimdiye kadar iş makinaları ve kamyonların çalışmalarda 3,5 milyon litre yakıt kullanıldı.

- "Enkaz kaldırmada yüzde 50'ye ulaştık"

DSİ 20. Bölge Müdürü Kazım Doğru, AA muhabirine, depremin ardından DSİ olarak enkaz kaldırma çalışmalarında 300'ü kamyon, 80'i ekskavatör olmak üzere toplam 500 iş makinasının görev yaptığını söyledi.

Enkazlardan çıkan molozu Karacasu bölgesine taşıdıklarını anlatan Doğru, "Şu ana kadar 1,4 milyon ton civarı bir enkazı bu alana taşıdık. Çalışmalarımız devam ediyor. Burada yaklaşık 40 metre yüksekliğinde bir tepe oluştu. Bir kamyon yaklaşık 20 ton civarında enkaz taşıyor. Kamyonlar günlük 7 sefer yapıyor. Şu ana kadar toplam yapılan sefer miktarı 70 bin kamyon. Kamu olarak bize verilen görev yıkılan binaları kaldırmak. Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkazları yüzde 50 seviyesinde kaldırıldı. 20 gün içerisinde tamamını toparlamayı hedefliyoruz." dedi.

Doğru, molozların taşındığı alandaki ayrıştırma işlemlerinin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütüleceğini kaydetti.

- "Bugüne kadar taşıdığım en acı yüklerden birisi bu"

Yıkılan binaların molozlarını taşıyan kamyon şoförlerinden Emrah Eroğlu, Ankara'da görev yaptığını, depremin ardından ilk bir ay Hatay'da, ardından Kahramanmaraş'ta görev yaptığını belirtti.

Yaptıkları işin manevi ağırlığının fazla olduğuna dikkat çeken Eroğlu, "Memleket bizim memleketimiz. Ölenler bizim kardeşimiz, yakınlarımız akrabalarımız. Hepimiz insanız. Zor ve acı bir durum. Bugüne kadar taşıdığım en acı yüklerden birisi bu. Hepimiz için çok zor bir durum. İnsanların hatıralarını, canlarını, her şeylerini taşıyoruz." dedi.

Mustafa Demir ise İstanbul'da görev yaptığını, depremin 2. gününden itibaren Kahramanmaraş'a gelerek çalışmalara destek verdiğini aktardı.

"Evlerin enkazlarını dökerken içimiz acıyor." diyen Demir, "Hayatın en acı yükünü taşıyoruz burada. İnsanların olan birikimlerin buraya enkaz olarak döküyoruz. Devletimiz görev verdiği sürece buradayım. 40 gündür buradayım bir 40 gün daha kalın derse kalacağım." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çocukların depremzede çocuklara yazdığı notlar yürek ısıtıyor
YEREL HABERLER Çocukların depremzede çocuklara yazdığı notlar yürek ...
Türkoğlu Sağlık Müdürlüğü binası hastane olarak hizmete başladı
YEREL HABERLER Türkoğlu Sağlık Müdürlüğü binası hastane olarak ...
Hatay'da enkazdan çıkarılan öğretmen Kahramanmaraş'taki öğrencilerinin yanına koştu
YEREL HABERLER Hatay'da enkazdan çıkarılan öğretmen ...
Kahramanmaraş kuyum sektörü 6 ay sonra yeniden canlanacak
YEREL HABERLER Kahramanmaraş kuyum sektörü 6 ay sonra yeniden ...
Leyleklerin 64 yıldır yuva yaptığı minare de depremde yıkıldı
YEREL HABERLER Leyleklerin 64 yıldır yuva yaptığı minare de depremde ...
Kahramanmaraşlı sanayici depremzede çalışanlarına prefabrik konut ve konteyner ev yapıyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraşlı sanayici depremzede çalışanlarına ...
Kahramanmaraş'ta sanayi sitesi esnafı işlerinin düzeleceği günleri bekliyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta sanayi sitesi esnafı işlerinin ...
Hastanede deprem paniği kamerada
YEREL HABERLER Hastanede deprem paniği kamerada
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yapılan prefabrik esnaf çarşılarında son aşamaya gelindi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yapılan prefabrik ...
Kahramanmaraş'ta depremde elma dolu kasaların devrilmesi güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremde elma dolu kasaların ...
İhracatçılar İskenderun Limanı'nın yeniden faaliyete geçmesini bekliyor
YEREL HABERLER İhracatçılar İskenderun Limanı'nın yeniden faaliyete ...
Kahramanmaraş'ta toplu taşıma seferleri normale döndü
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta toplu taşıma seferleri normale döndü
GAİB Başkanı Kileci: Depremin vurduğu 8 ilde yüzde 44'lük ihracat kaybı var
YEREL HABERLER GAİB Başkanı Kileci: Depremin vurduğu 8 ilde yüzde ...
Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem
Elbistan'da hayatı normale döndürme çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Elbistan'da hayatı normale döndürme çalışmaları ...
Bosna Hersekli çocuklar yaptıkları resimleri depremzede çocuklara gönderdi
YEREL HABERLER Bosna Hersekli çocuklar yaptıkları resimleri ...
Psikologlar el işi atölyeleriyle "depremin izlerini" silmeye çalışıyor
YEREL HABERLER Psikologlar el işi atölyeleriyle "depremin izlerini" ...
Depremde kasaların altında kalmaktan son anda kurtuldu
YEREL HABERLER Depremde kasaların altında kalmaktan son anda ...
İkinci depremin merkez üssü Elbistan'da 19 cami hasar gördü
YEREL HABERLER İkinci depremin merkez üssü Elbistan'da 19 cami hasar ...
Kahramanmaraş'ta depremde dağdan kopan kaya parçaları bağlantı yollarına da zarar verdi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremde dağdan kopan kaya parçaları ...
Elbistanlı tornacı 4 yıldır para biriktirdiği kumbarasını enkazı elleriyle kazarak buldu
YEREL HABERLER Elbistanlı tornacı 4 yıldır para biriktirdiği ...
Depremde 50 akrabasını kaybeden emekli öğretmen yardım için seferber oldu
YEREL HABERLER Depremde 50 akrabasını kaybeden emekli öğretmen ...
Pazar yerinde tezgah açamayan depremzede esnaftan yol kenarlarında sebze meyve satışı
YEREL HABERLER Pazar yerinde tezgah açamayan depremzede esnaftan yol ...
Kahramanmaraşlı hırdavatçı, hayata dükkanının önüne kurduğu çadırda devam ediyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraşlı hırdavatçı, hayata dükkanının önüne ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.