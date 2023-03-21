Melikgazi Belediyesi deprem bölgesine 20 milyon lirayı aşan destekte bulundu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - TEZCAN EKİZLER/TUNAHAN AKGÜN - Kayseri'nin Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören kentlere 20 milyon lirayı geçen destekte bulunduklarını söyledi.

Depremin ardından ilk olarak Kahramanmaraş'taki arama ve kurtarma çalışmalarına 35 kişilik ekibini gönderen Melikgazi Belediyesi daha sonra ise Hatay, Elbistan ve Adıyaman'daki enkaz kaldırma çalışmalarına 125 iş makinesi ve 300 personelle destek verdi.

Çadır ve konteyner kentlerdeki depremzedeler için 84 mobil duş ve yaklaşık 100 mobil tuvalet gönderen Melikgazi Belediyesi, Kahramanmaraş başta olmak üzere Adıyaman ve Hatay'da depremzedeler için çalışmalar yaptı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AA muhabirine, ekibiyle ilk andan itibaren deprem bölgesinde olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ta Çinli iş insanlarıyla 78 çadırdan oluşan çadır kent kurduklarını belirten Palancıoğlu, "Şu anda da 180 çadırdan oluşacak, yine çadır kenti devam ettiriyoruz. Bir başka uygulamamız da hemen yan tarafta 63 konteynerden oluşan bir yaşam alanı kurmak." dedi.

Konteyner kentin sadece barınma amaçlı değil aynı zamanda yaşam alanı olacağını vurgulayan Palancıoğlu, şu bilgileri verdi:

"Çünkü her konteynerin kapısı açılınca önünde yeşil alanı, bankları, kameriyesi olacak. Özellikle önümüz yaz. Yazın biliyorsunuz konteynerlerin içleri çok sıcak olacaktır. Dolayısıyla biz dışarıda da yaşam alanı oluşturduk. Bunun en önemli özelliği bu. Diğeri bu konteyner kentte, özellikle yatalak hastası olan aileleri, vatandaşlarımızı burada misafir edeceğiz. çamaşırhanesi, tuvaleti ve duşu zaten içerisinde olacak. Aynı zamanda da kütüphane ve etkinlik alanı planladık."

Palancıoğlu, depremden etkilen Elbistan ve Adıyaman'daki esnaf için çarşılar kurduklarını, çarşılarda alışverişin başladığını anlattı.

Deprem bölgesine ramazan ayı öncesinde gıda desteğinde bulunduklarını da aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar 20 milyon lirayı geçen bir harcama yaptık. İnşallah bundan sonra da uzun bir süre, birlik, beraberlik içerisinde devletimizle milletimizle el ele vererek biz de belediyeler olarak gerekli desteği vereceğiz. Çünkü bu kısa bir dönemde hallolacak bir afet değil. Buraların tekrar yapılanması, hayatın normale dönmesi için de hep birlikte birlik, beraberlik içerisinde el ele vererek bu yarayı hep birlikte saracağız inşallah."



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