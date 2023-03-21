İstanbullu esnaf depremzede 7 aileye konteyner ev aldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - TEZCAN EKİZLER/TUNAHAN AKGÜN - İstanbullu bir grup esnafın kurduğu "Hayırda Yarışanlar Platformu"nun üyeleri, kendi bütçeleri ve hayırseverlerin destekleriyle temin ettikleri 7 konteyner evi depremzede ailelere teslim etti.

Gaziosmanpaşa'da çaycılık yapan 50 yaşındaki Mehmet Gündoğan, 10 yıl önce çevresindeki ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapmaya başladı. İlk olarak eğitim gören öğrencilere kendi bütçesinden destek olan Gündoğan, daha sonra lösemili çocukların bazı ihtiyaçlarını karşıladı.

Gündoğan'ın örnek davranışını gören arkadaşları ona destek vermeye karar verdi.

Kendisi gibi esnaf olan arkadaşlarıyla "Hayırda Yarışanlar Platformu" kuran Gündoğan, hayır faaliyetlerine ara vermeden devam etti.

Ramazan ayında Uganda'da iftar yemekleri düzenleyen, İHH aracılığıyla Suriye'deki yetimlere gıda yardımında bulunan platform üyeleri, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından yardım faaliyetleri için çalışma başlattı.

Hayırseverlerin de desteğiyle 7 konteyner ev alan platform üyeleri, bunları Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da evleri depremde yıkılan ailelere ulaştırdı.

Hayırda Yarışanlar Platformu Kurucu Başkanı Mehmet Gündoğan, AA muhabirine, depremin ardından Hatay, Kahramanmaraş ve Kırıkhan'da kurtarma çalışmalarına katıldığını söyledi.

Deprem sürecinde hayırseverlerden destek aldıklarını belirten Gündoğan, şunları kaydetti:

"Aslında yürekleri büyük, bütçeleri küçük insanların bir araya geldiği grubuz. Birçok konuda bize ihtiyaç duyan insanların yardımına yetişmeye çalışıyoruz. Bu insanlar felaketi yaşadılar. Halen bu travmaları atlatamadılar. Biz burada kalıcı bir şeyler yapalım. En azından bir iki aileyi kendi bütçemizle bu çamurun içerisinden kurtarmaya çalıştık. Böyle yola girdik. Platformumuz sayesinde 7 konteyneri deprem bölgesine gönderdik."

Deprem felaketinin ardından Türkiye'nin tek yürek olduğunu dile getiren Gündoğan, yürüttükleri çalışmalarla depremzedelerin yüzünü güldürmeyi amaçladıklarını vurguladı.

İslam dininde paylaşmanın önemli olduğuna dikkati çeken Gündoğan, "Biz çok güzel bir milletiz. 90 yaşında ninem sobasını gönderdi. İneğini satıp gönderen var. Ablalarımız patik ördü. Bizler inanın küçük esnafız. Ben çaycılık yapıyorum, bir arkadaşım su satıyor. Bir diğerimiz havaalanında işçi olarak çalışıyor. Hollanda'da, Almanya'da, Türkiye'nin değişik yerlerinden bize destek olan hayırseverler var." diye konuştu.

Kahramanmaraş'ta yaşayan Cahit Darıca ise depremde ailesiyle yaşadığı evin tamamen yıkıldığını günlerdir çadırda kaldıklarını söyledi.

Bir tanıdığı vasıtasıyla Hayırda Yarışanlar Platformu üyelerine ulaştığını anlatan Darıca, "Aileme ve bana kalacak konteyner evi getirdiler. Onlara çok teşekkür ederim." diye konuştu.





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