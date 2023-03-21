Türkiye'de eğitim alan Afrikalı doktor, vefa borcunu deprem bölgesinde ödüyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - TEZCAN EKİZLER / TUNAHAN AKGÜN - Çok sevdiği doktorluk mesleğine Türkiye'de adım atan ve doktora eğitimine devam eden Afrikalı hekim, Türk halkına vefa borcunu ödemek için deprem bölgesinde Türk Kızılaya bağlı gönüllü doktorluk yapıyor.

Batı Afrika ülkesi Gine-Bissau'da dünyaya gelen Francisco Jose Lopes Junior, ülkesinde yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle 2012 yılında lise eğitimini tamamlamasının ardından yurt dışında okumaya karar verdi.

Üniversite eğitimi için Türkiye'ye vize başvurusunda bulunan Junior, Türkçe dil eğitimi almaya başladı. Junior, bir sene sonra girdiği Yabancı Öğrenci Sınavı'nda başarılı olmasının ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı.

Eğitim aldığı yıllarda Türk öğrencilerle çok iyi dostluk kuran ve Türkiye'yi çok seven Junior, eğitiminden sonra 2021 yılında İstanbul'a aile hekimi olarak atandı, sonraki yıl ise mezun olduğu fakültenin parazitoloji bölümünde doktora eğitimine başladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Türk halkına destek olmak için önce Hatay'da, sonra Kahramanmaraş'ta Türk Kızılaya bağlı gönüllü hekim olarak görev yapan 28 yaşındaki Junior, mobil sağlık ekibiyle çadır kentleri ziyaret edip, depremzedelere hizmet veriyor.

- "Türkiye'yi ikinci vatan olarak kabul ediyorum"

Francisco Jose Lopes Junior, AA muhabirine, depremin herkes gibi kendisini de çok üzdüğünü, Türk halkının en zor anında yanında olabilmek için gönüllü olarak deprem bölgesine geldiğini söyledi.

Hatay'da Türk Kızılay ve Yeşilay gönüllü doktoru olarak bir hafta kaldığını anlatan Junior, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi ikinci vatan olarak kabul ediyorum çünkü gençliğimin önemli bir bölümünü burada yaşadım. Bu dönemi en çok üretken olduğum dönem olarak kabul ediyorum. Bu ülkeye geldiğimde 19 yaşındaydım, bugün 28 yaşındayım. Neredeyse 10 senedir Türkiye'de yaşıyorum. Tabii ki Türkiye'ye geldiğimden bu yana çok sayıda insanla tanıştım. Onları aile olarak kabul ettim. Türk insanlarının misafirperverliğini ilk geldiğimden beri gördüm. Yaşadığım süreçte çok insanın faydası oldu ve burada da okuma fırsatı kazandığım için Türkiye'yi vatanım olarak kabul ediyorum. Onlara sağlık hizmeti vermeyi üzerime düşen bir borç olarak görüyorum."

Junior, depremden veya doğal afetlerinden etkilenen insanların daha fazla sağlık hizmetine ihtiyacı olduğunu, depremzedeleri muayene ederken, anlattıkları karşısında çok duygulandığını söyledi.

Türk Kızılay kendisine deprem bölgesinde ne kadar görev verirse kalmaya hazır olduğunu anlatan Junior, bu sayede vefa borcunu ödediğine inandığını vurguladı.

- "Doktorumuzdan memnunuz ama görünce biraz şaşırdık"

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı Yeni Köy Mahallesi sakinlerinden Gülten Ekiztaş, deprem anının çok kötü olduğunu, eşinin desteğiyle 2 çocuğunu evinden zorlukla çıkardığını anlattı.

Depremde evinin hasar gördüğünü belirten Ekiztaş, "Doktorumuzdan memnunuz ama görünce biraz şaşırdık. Yabancı bir doktorun gelmesinden memnun olduk. İlgilendi, elinden gelini yaptı. Memnun kaldım. Teşekkür ederiz." dedi.

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