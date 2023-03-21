Kahramanmaraş’ta enkaz kaldırma ve hasarlı binaların yıkım çalışmaları sürdü

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından enkaz kaldırma ve ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam etti.



Kent merkezinde ve ilçelerde depremlerde yıkılan ya da ağır hasarlı olduğu için yıkım kararı alınan binaların enkaz kaldırma çalışmaları çok sayıda ekip tarafından gerçekleştiriliyor.

Menderes, Yavuz Selim, Bahçelievler, Bayazıtlı, Duraklı, Dumlupınar, Divanlı ve Şazi Bey mahallelerinde iş makineleriyle yapılan çalışmalar sırasında bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik güçleri önlem aldı.



Kamyonlara yüklenen enkazlar, belirlenen depolama alanlarına taşındı.

Bazı depremzedeler, hasarlı evlerdeki eşyalarını alabilmek için bekleyişlerini sürdürüyor.





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