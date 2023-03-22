Depremzede ziraat mühendisi, yaptığı barakada çiftçinin zirai ilaç ihtiyacını karşılıyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - SUAT ÖZTÜRK / RIDVAN KORKULUTAŞ - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, evi ve zirai ilaç satışı yaptığı iş yeri depremde yıkılan ziraat mühendisi, tarım sektörüyle ilgilenen çiftçi sayısının yoğun olduğu bölgede ihtiyaçları karşılayabilmek için kendi imkanıyla yaptığı barakada hizmet veriyor.

Türkoğlu ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki yüksek ziraat mühendisi Ahmet ile 74 yaşındaki babası Alaattin Sever'in Gaziler Mahallesi'ndeki ev ve iş yerinin bulunduğu 2 katlı bina, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkıldı.

Sever ailesi, depremden son anda kurtulurken 1993 yılından bu yana faaliyet gösterdikleri iş yerleri de enkaz altında kaldı.

Ekmek teknelerini kaybeden aile, hayatın yeniden normalleşmeye başlamasıyla bölge çiftçilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için geçici bir mekan yapma kararı aldı.

Sever ailesi, yıkılan iş yerlerinin karşısına, binalarının enkazından topladıkları malzemelerden baraka yaptı.

Barakada bölge çiftçilerinin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda zirai ilaç, gübre, tohum, fidan satışı yapan baba ve oğul, toprakların boş kalmaması için gayret gösteriyor.

Ahmet Sever, AA muhabirine, devletin desteğiyle enkazın hızlıca kaldırıldığını söyledi.

İş yerleri yıkıldığı için kendi imkanlarıyla atık malzemelerden baraka yaptıklarını dile getiren Sever, "Biz buradayız, milletimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Burası tarım faaliyetlerinin çok olduğu bir bölge. Elimizden geldiği kadar da çiftçimize yardımcı olmaya çalışacağız. Derme çatma da olsa bir yer yapmaya çalıştık. Şu an bölgede ilaçlama sezonu başlıyor. Vatandaşlar 'İlaçları nereden bulacağız?' diye tedirgindi, ama en azından bir irtibatları var." dedi.

Üzüntülü olduklarını ancak bir şekilde yaşamın da sürdüğünü dile getiren Sever, çiftçilere ellerinden gelen yardımı yaptıklarını kaydetti.

Baba Alaattin Sever de her şeye rağmen burada ayakta durmaya çalıştıklarını vurguladı.

Çiftçi Orhan Sarı ise depremin ardından toprakların boş kalmaması ve üretimin devam etmesi için çaba gösterdiklerini söyledi.

Bölgede ekim ve ilaçlama sezonu olduğuna işaret eden Sarı, "Bu ilaç bayisi yıkıldı. İş yeri sahibi hemen karşısında güzel, kulübe gibi bir yer yaptı. İlaçlarımızı buradan alabiliyoruz, ilerleyen günlerde tohumları da getirecek. Biz de yolumuza devam edeceğiz. Durmak yok, üretime devam. Yapacak hiçbir şey kalmadı. Her şey Allah'tan geldi. Elimiz kolumuz bağlı. Biz çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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