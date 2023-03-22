Antalyalı öğrenciler depremzede arkadaşları için Kahramanmaraş'ta eğitim kampüsü oluşturdu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - TEZCAN EKİZLER - Antalya Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün projesi kapsamında öğretmen ve öğrencilerin bağışlarıyla alınan 111 çadırla Kahramanmaraş'ta 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin sınavlara daha iyi hazırlanması için yatılı okul oluşturuldu.

Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta yaşayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Giriş Sınavına (LGS) girecek öğrencilerin daha iyi bir ortamda sınavlara hazırlanması için proje başlattı.

Bu kapsamda ilçede bulunan 111 okuldaki öğrencilerin harçlıkları ve öğretmenlerin bağışlarıyla Kahramanmaraş'taki 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin hem kalabileceği hem de ders çalışabileceği çadırlar satın alındı.

Çadırlar, Antalya'dan gelen gönüllü öğretmenler tarafından Kahramanmaraş'a getirilerek okulların bahçesine kuruldu.

Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Hoplar, AA muhabirine, depremlerin ardından Antalya'ya gelen yaklaşık 3 bin depremzede öğrencinin okullarında eğitime devam ettiğini söyledi.

İlçelerine gelen öğrencileri kendi okullarında gibi rahat ettirmek istediklerini anlatan Hoplar, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizle kayıt sürecinde yaptığımız konuşmalarda ders çalışma imkanı olduğu takdirde memleketlerine dönmek istediklerini söylediler. Hatta 'çadır bile olsa biz çadırda ders çalışırız' dediler. Biz de böyle bir projeyi oluşturduk. Muratpaşa ilçemizdeki her okulumuz en az bir tane çadır temin etti. Özellikle üniversite ve lise sınavına hazırlanan öğrencilerimiz kurduğumuz çadırlarda eğitim öğretime devam edecekler. Burası pansiyon olarak düşünülüyor. Çocuklarımız ikişer kişi kalacaklar. Ailelerinden izin alınacak, başlarında da öğretmen arkadaşlarımız olacak. Böylece destekleme kursları sayesinde sınava hazırlanacaklar."

Hoplar, destek veren okulların logolarının da çadırların giriş kısmına asıldığını belirterek projeye destek veren tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür ettiklerini ifade etti.

Depremin ardından Türkiye'nin tek yürek olduğunu anlatan Hoplar, "Okul müdürlerimizle, gönüllü öğretmenlerimizle birlikte bu çadırları kurmanın buradaki öğrencilerimize karşı bir borcumuz olduğunu düşünüyorum. Deprem süresince öğretmenler olarak, Milli Eğitim camiası olarak imkanları seferber etme konusunda çok çalıştık." diye konuştu.

Çadırları kurmak için gönüllü olarak Antalya'dan Kahramanmaraş'a gelen okul müdürü Aslı Kambir de öğrencilerin verdiği desteğin kendisini çok etkilediğini, okul olarak 3 çadırı Kahramanmaraşlı öğrenciler için satın aldıklarını ve büyük bir mutlulukla kurduklarını ifade etti.





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