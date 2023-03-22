Depremde ayakta kalan Altınşehir, kuyumcu esnafının umutlarını artırdı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU/MUSTAFA ÇAVUŞ - Kahramanmaraş'ta kuyumcu esnafı, 3 yıl önce kurulan Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi'nin depremleri orta hasarla atlatmasıyla teselli buluyor.

Kuyumculuk sektöründe Türkiye'nin önde gelen merkezlerinden Kahramanmaraş'ta kent merkezinde faaliyet gösteren 470 iş yeri, 2020 yılında "Kuyumcukent" olarak da bilinen Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi'ne taşındı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde kuyumcuların çalıştığı iş yerlerinin bir çoğu yıkıldı.

Depremleri orta hasarlı olarak atlatan Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi'nde ise kuyumcuların altınlarına, makine ve ekipmanlarına zarar gelmedi.

Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, AA muhabirine, daha önce kuyumcuların kent merkezindeki ofislerde mesleklerini icra ettiğini, bu alanların kuyumculuk için uygun olmamasından hareketle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle 2020 yılında Altınşehir Sitesi'ni kurduklarını ifade etti.

Bu sitenin neden önemli bir ihtiyaç olduğunun bugün daha iyi anlaşıldığını dile getiren Öz, şunları kaydetti:



"Çarşıdaki bütün iş yerleri enkaz oldu. İyi ki biz bu siteyi buraya taşımışız. Bizde de hasar var ama değerli madenlerimiz, makine ekipmanlarımız sağlam. Eğer Kahramanmaraş'ta kuyumculuk devam edecekse bu da bu binanın ayakta kalması sayesinde. Depremde Altınşehir yıkılsaydı Kahramanmaraş'ta kuyumculuk diye bir şey kalmazdı. Ciddi bir ihracatımız ve iç piyasa hacmimiz var. Burası da yıkılmış olsaydı Kahramanmaraş'ın kalbi dururdu. İnşallah bu kalbi biz çalıştıracağız. Bu memleketi yeniden ayağa kaldıracağız."

Kuyumcu Engin Polat ise daha önce çalıştıkları iş yerlerinin yıkıldığını söyleyerek, "Taşınmasaydık enkazın altında makinelerimizi arıyor olurduk. Altınşehir'deki esnafın tamamı buradaydı. Maraş'ta kuyumculuk sektörü biterdi." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.