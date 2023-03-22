Kahramanmaraş'ta belediye personeli depremzedelere yardım kolisi dağıtıyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Büyükşehir Belediyesi personeli, hazırladıkları gıda kolilerini afetzede hemşehrilerine ulaştırıyor.



Depremlerden etkilenenlere yardım etmek amacıyla bir araya gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinde mimar, mühendis ve veteriner gibi görevlerde bulunan personel, hemşehrilerinin yaralarını sarmak amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda aralarında topladıkları parayla gıda kolileri hazırlayan personel, belirledikleri ailelere hazırladıkları kolileri teslim ediyor.

Belediyede veteriner hekim olarak görev yapan Yakup Bilal, gazetecilere, depremzede hemşehrilerinin yaralarını sarmak amacıyla gönüllü çalıştıklarını söyledi.

Daha fazla insana yardım kolisi ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Bilal, "Bu organizasyon, iki arkadaşın depremden etkilenenlere yaklaşan ramazan ayından dolayı adak kurbanı kesip etlerini dağıtmak şeklinde olacaktı ancak bunu duyan bazı arkadaşlar, 'Çorbada tuzumuz olsun.' diyerek katılmak ve bunun yemek organizasyonuna dönüştürülmesini istedi. Verilecek yemekle depremzedelerin bir öğün ihtiyacı karşılanacağından daha fazla öğün sayısına ulaşmayı tercih ettik ve yardım kolileri hazırladık." diye konuştu.

Hazırladıkları kolileri depremin merkez üssü Pazarcık ilçesinin Büyüknacar Mahallesi'nde dağıtmayı kararlaştırdıklarını anlatan Bilal, "Topladığımız yardımlarla 180 gıda kolisi hazırladık. Bu kampanyanın ses getireceğini ümit ederek insanlarımızın bu zor günlerinde daha fazla erzak ulaştıracağımızın inancındayız. Allah bir daha böyle afetler göstermesin." ifadesini kullandı.





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