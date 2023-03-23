Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi'nde tesisler depremde hasar görmedi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU/MUSTAFA ÇAVUŞ - 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta bulunan Yedikuyular Kayak Merkezi'ndeki tesis ve pistler, depremi hasar görmeden atlattı.

Kent merkezine 13 kilometre uzakta 2 bin 300 rakımlı kayak merkezinde çocuklar, acemiler ve profesyoneller için yaklaşık 7 kilometrelik üç kategorili pist bulunuyor.

Ana bina, kafeterya, kayak odası, jandarma binası ve 25 bungalov ev bulunan kayak merkezinde pist ve tesisler, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenmedi.

Kayak merkezi tesisi müdürü Yunus Emre Tuğsat, AA muhabirine, büyük bir deprem felaketi yaşadıklarını hatırlattı.

Depremin ardından kayak merkezindeki görevlileri aradığını ancak ulaşamadığını belirten Tuğsat, şöyle konuştu:



"Elektrikler, hatlar kesildi. Telefonlar çektiğinde buradan haber aldık. İki güvenlik ve bir personelimiz vardı. Önce arkadaşların, daha sonra kayak merkezinin durumunu sorduk. '2 bin rakımda deprem bu kadar şiddetli hissedilmiş midir?' demiştik ama arkadaşlarımız depremi çok ağır şekilde hissetmişler. Bir gün sonra buraya çıkabildik. Buradaki hasarımıza baktık. Çok şükür kayak merkezimizin bir hasarı yok."

Kayak merkezinde görevli telesiyej operatörü Furkan Açıkgöz ise sabah erkenden pistleri açmak amacıyla gece kayak merkezinde kaldığını söyledi.

Deprem nedeniyle kayak merkezinin yoğun sallandığını vurgulayan Açıkgöz, "Yalın ayak çıktım. Aileme ulaştım, onların durumunun iyi olduğunu öğrendim. Burada hiçbir hasar oluşmadı ama şiddet çok fazlaydı. Rakım yüksek diye az hissedildiği düşünülüyor ama öyle değildi. Burada da çok fazla hissettik ama hiç hasarımız yok." diye konuştu.





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