Depremzede öğretmen, çadır kentteki öğrencileri sınavlara hazırlamak için çaba harcıyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU/MUSTAFA ÇAVUŞ - 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yaşayan öğretmen Fatih Cinkara, kendisi gibi depremzede olan öğrencilere çadır kentte ders anlatıyor.

Onikişubat ilçesindeki Dumlupınar Şehit Haşim Yenigül Ortaokulunda sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev yapan Fatih Cinkara, depreme ailesiyle yaşadığı evde yakalandı.

Ağır hasarlı raporu verilen evine giremeyen ve çadırda kalan Cinkara, Vali Saim Çotur Stadı'nda kurulan çadır kentte 8'inci sınıf öğrencilerini Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınavlara hazırlamak için ders anlatıyor.

Fatih Cinkara, AA muhabirine, çadır kentte kalan öğrencilere imkanları ölçüsünde eğitim verdiklerini anlattı.

Depremde akrabalarından da hayatını kaybedenler olduğunu dile getiren Cinkara, "Neler yaşadılar, neler hissettiler, aynısını birebir kendim yaşadığım için öğrencilerimizi çok iyi anlıyorum. Bunu unutamayız ama hayat devam ediyor ve gelecekleriyle ilgili karamsarlığa düşmemeleri için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. 8'inci sınıf öğrencilerimize kurs veriyoruz. Şartlar iyileştikçe durumumuz daha iyi olur." diye konuştu.

8'inci sınıf öğrencisi Sinem Özbolat ise LGS sınavına hazırlandığını belirterek, "Çadır kentte kalıyoruz ama eğitim ihtiyaçlarımız her yönden karşılanıyor. LGS sınavından iyi puan alıp iyi bir liseye gitmek istiyorum. Hemşire olmak istiyorum." diye konuştu.

Eymen Parlamış da çadır kentte ders çalıştıklarına dikkati çererek, "Ders çalışmak beni motive ediyor. En azından deprem felaketini unutuyorum." ifadesini kullandı.





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