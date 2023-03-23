Depremzede kuzenler çadır kentte gönüllü aşçılık yapıyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ / SUAT ÖZTÜRK - Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yaşayan aşçı kuzenler İsa ve Ali Bozdere, kaldıkları çadır kentte gönüllü olarak günde 3 bin kişilik yemek çıkarıyor.

Merkez Onikişubat ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki İsa ile 35 yaşındaki kuzeni Ali Bozdere'nin yaşadıkları evler, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki ilk depremde ağır hasar gördü.

Depremin ardından İsa ve Ali Bozdere, aileleriyle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi kampüsünde bulunan çadır kente yerleşti.

Afetten önce özel bir firmada birlikte aşçılık yapan kuzenler, Spor Bilimleri Fakültesinde, İzmir İnsan Vakfı tarafından kurulan Şehit Bahattin Yıldız Aşevi'nde gönüllü olarak aşçılık yapmaya başladı.

Depremin ilk günlerinden itibaren özenle yemek çıkaran kuzenler, günlük yaklaşık 3 bin kişilik yemek hazırlıyor.

- "Yaralarımızı birlikte sarmak için uğraşıyoruz"

İsa Bozdere, AA muhabirine, yıllardır çeşitli yerlerde aşçılık yaptığını söyledi.

Yaşadıkları evin depremde kullanılamaz hale geldiğini belirten Bozdere, iki çocuğu ve eşiyle çadırda kalmaya başladığını dile getirdi.

Mesleklerini depremzedelere hizmet için kullanmak istediklerine işaret eden Bozdere, şunları kaydetti:

"Çalıştığımız firmada faaliyetler durunca depremzedelere yardımcı olmak için yemek yapıyoruz. Yaralarımızı birlikte sarmak için uğraşıyoruz. Çadır kentte İnsan Vakfı Aşevinde gönüllü olarak depremzede arkadaşlara hizmet ediyoruz. Bu yardımları gönderen hayırseverlerden Allah razı olsun. Onlar gönderiyor, biz de burada yapıp insanlara veriyoruz. Ramazan ayında da aynı şekilde çalışmalarımız devam edecek. Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun."

- "Gelen imkanlarla yemeklerimizi sunuyoruz"

8 yıldır aşçılık yapan 3 çocuk babası Ali Bozdere de depremin ardından kısa sürede çadırlara yerleştirildiklerini anlattı.

Kaldıkları çadır kentte diğer insanlara destek olmaya çalıştıklarını vurgulayan Bozdere, "Bizde aynı acıyı yaşadık ama elimizden geleni yapmak zorundayız. Bu sürecin altından kalkmak için birbirimize destek olmak zorundayız. Bu yüzden aşevine geldik. Yemeğimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Gelen imkanlarla yemeklerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.







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