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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremde yakınlarını kaybeden DSİ çalışanı çift, mesailerini hiç aksatmadı

AA

Depremde yakınlarını kaybeden DSİ çalışanı çift, mesailerini hiç aksatmadı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - TEZCAN EKİZLER - Kahramanmaraş merkezli depremlerde yakınları ve iş arkadaşlarını kaybeden DSİ'de görevli mühendis ile makine teknikeri eşi, enkaz kaldırma işlerini yürüten iş makinelerinin çalışmalarını sürdürebilmesi için mesailerine hiç ara vermedi.

DSİ 20. Bölge Müdürlüğünde atölye başmühendisi olarak çalışan makine mühendisi 33 yaşındaki Ömer Gökyar ile aynı birimde yedek parça temininden sorumlu makine teknikeri olarak görev yapan eşi Sümeyra Gökyar, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depreme lojman binasında yakalandı.

Depremin ardından 2 çocuklarını yakınlarına bırakan çift, önce DSİ bünyesinde kurulan arama ve kurtarma ekibi ile çalışmalara katıldı.

Afette, Ebrar Sitesi D Blok'ta yaşayan ablası Özlem, eniştesi Fatih ve yeğenleri Reyyan ve Yusuf Kara'yı kaybeden Ömer Gökyar, yaşadığı zor günlere rağmen DSİ'deki mesaisini bırakmadı. Arama ve kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından genç çift, enkaz kaldırma çalışmalarına katılan iş makinelerinin tamirinden sorumlu ekibin başına geçti.

Ömer Gökyar, enkaz kaldırırken arızalanan iş makinelerinin tamir ve bakımıyla ilgileniyor, eşi ise gerekli yedek parçaların temininde görev yapıyor.

Başmühendis Ömer Gökyar, AA muhabirine, depremde aile yakınlarını ve birçok mesai arkadaşını kaybettiğini söyledi.

Ablası, eniştesi ve yeğenlerinin cenazelerine depremden 6 gün sonra ulaşıldığını anlatan Gökyar, "Ablamın cenazesine katılamadım. Çünkü etraftaki enkazdan hala yardım sesleri geliyordu. Onları bırakıp da gidemezdim. Onlara yardımcı olmak istediğim için ablamın ve akrabalarının cenazelerine gidemedim. Ancak 35. gün mezarlarına gidip duamı ettim." diye konuştu.

- "Eşim çok güçlü biri"

Gökyar, ekip arkadaşlarıyla 15 depremzedeyi enkazdan kurtardıklarını ifade ederek, buradaki görevin sona ermesiyle DSİ'deki işinin başına geçtiğini belirtti.

Eşinin depremden sonra kendisini yalnız bırakmadığını kaydeden Gökyar, şöyle devam etti:

"Depremin ardından eşime 'Ben burada kalırım sen çocukları da al, kent dışındaki ablanın yanına git.' dedim. Kendisi 'Milletin, devletin sana ihtiyacı varsa bana da ihtiyacı var. Ben de burada kalacağım.' dedi. Eşimin bu sözleri beni çok duygulandırdı ve gururlandırdı. Sağ olsun, gece gündüz demeden o da görevinin başında. Eşim çok güçlü biri. Canını dişine takıp devlete ve vatandaşa faydalı olmak için her şeyi yapmaya çalışıyor."

Gökyar, eşiyle gece geç saatlere kadar DSİ'deki işlerinin başında olduklarını anlattı.

Çocuklarıyla vakit geçirmeyi çok özlediğini dile getiren Ömer Gökyar, "Onlara şimdilik konteyner kentte ailelerimiz bakıyor. Eşimle enkazdaki son moloz kalkana kadar dinlenmeyi düşünmüyoruz. Vatandaşımızın bu görüntüden bir an önce kurtarılması için elimizden geleni sonuna kadar yapacağız. İnşallah da o günler en kısa sürede gelecek." dedi.

Sümeyra Gökyar da depremin ardından Kahramanmaraş'tan ayrılmayı hiç düşünmediğini, eşinin ve depremzedelerin yanında olabilmek için şehirde kaldığını anlattı.

Bu süreçte çalışmanın kendisine iyi geldiğini ifade eden Gökyar, "Dinlenmek aklıma gelmedi, böyle çok çabuk toparlandığımı hissettim. Sahada çalışan araç ve ekipmanların yedek parçalarını en kısa sürede temin etmek, arızaları gidermek için ve şehrimizin en kısa zamanda o huzurlu günlerine dönebilmesini umut ederek 7 gün 24 saat çalışıyoruz." şeklinde konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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