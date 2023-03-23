Depremde büyük yıkımın yaşandığı kırsal mahallede yaralar sarılıyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - DURMUŞ GENÇ - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'taki depremlerde büyük yıkımın yaşandığı kırsal mahallelerden Ericek'te yaralar sarılıyor.

Berit Dağı eteğinde bulunan Göksun ilçesine bağlı Ericek Mahallesi, Elbistan ve Pazarcık merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde büyük hasar gördü.

Mahalledeki 330 ev deprem nedeniyle tamamen yıkıldı. Mahalle sakinleri ve jandarmanın da katıldığı arama kurtarma çalışmalarında 29 kişi enkazdan kurtarıldı.

Aileler için ilk etapta Şehit Elhas Esendere İlkokulunun bahçesine 50 çadır kuruldu. Daha sonra enerji nakil hatlarında sorun yaşanan mahalleye, ekiplerin yaptığı çalışmalarla yeniden elektrik verildi.

Muhtarın da aralarında bulunduğu 152 kişinin hayatını kaybettiği Ericek Mahallesi'nde yıkılan evlerin enkazlarını kaldırma çalışmaları sürerken, bölgeye yardımlar da devam ediyor.

Konteynerlerin bulunduğu bölgedeki Şehit Elhas Esendere İlkokulunun bahçesine ramazan dolayısıyla Elazığ Palu Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ekiplerince çadır mescit kuruldu.

Mahalledeki bazı noktalara da vatandaşların iftar ve sahur yapmaları için çadır yerleştirildi.



- "Ramazan için de mescit ve aşevleri kuruluyor"



Muhtar vekili Lütfü Kaya, AA muhabirine, depremde muhtar kayınpederinin hayatını kaybettiğini, birinci aza olarak kendisinin vekillik yaptığını söyledi.

Türkiye'nin her yerinden kendilerine destek geldiğini belirten Kaya, "Enkaz kaldırma çalışmalarında Kayseri Şeker Fabrikası, hafriyatların kaldırılmasında Batman Valiliği çok büyük destek verdi. Yaşanan süreçte devletimiz, milletimiz hep yanımızdaydı. Biz şimdi yaraları sarmaya çalışıyoruz. Mahallemizde 1000'e yakın ev vardı, depremde 330 evimiz yıkıldı. Şu an sadece 50 ev iyi durumda, geri kalanlar da ağır ve orta hasarlı." dedi.

Kaya, depremin ardından Güngören Belediyesince konteyner kent kurulduğunu anlatarak, gereken tüm yardımların yapıldığını kaydetti.

Deprem sonrası mahalleden ayrılan vatandaşların da dönmeye başladığını dile getiren Kaya, şöyle devam etti:

"Gelenlere de en hızlı şekilde çadır ve soba yardımı yapıyoruz. Gıda yardımı zaten sürekli yapılıyor. Mahallemizde kurulan sosyal tesisimizde de herkes yardımlarını alıyor. Şu an Ericek Mahallesi'nde farklı 4 yere çadır kent kuruluyor. Ramazan için de mescit ve aşevleri kuruluyor. Depremden sonra halkın yüzde 70'i dışarı gitmişti ama artık yoğun dönüş başladı. Burada bu mevsimde bağ bahçe budama işleri var. Herkes hızlı bir şekilde geliyor."

- "Yaklaşık 1000 kişi tekrar bölgeye dönmeye başladı"



Ericek İlkokulu Müdür Yardımcısı Tayfur Özbeyler de bölgede en fazla yıkıma uğrayan yerin Ericek Mahallesi olduğunu söyledi.

Depremde 15 öğrencilerinin hayatını kaybettiğini ifade eden Özbeyler, yeğenini de depremde yitirdiğini belirtti.

Özbeyler, "Burada tarım ve hayvancılık halkın en önemli geçim kaynağı. 2500 olan nüfus 500'e kadar düşmüştü. Yaklaşık 1000 kişi tekrar bölgeye dönmeye başladı. Halkımız bize çok büyük yardım yaptı, hepsinden Allah razı olsun." diye konuştu.

Konteynerde yaşayan afetzede Habibe Ağzıböyük ise engelli çocuğuyla depremden kurtulduğunu, ağır hasarlı olduğu için evinin yıkılacağını kaydetti.

Depremde çok sayıda yakınını kaybettiğini anlatan Ağzıböyük, önce çadıra daha sonra engelli çocuğuyla konteynere yerleştiğini, halkın kendilerine çok büyük yardımda bulunduğunu ifade etti.

Ağzıböyük, bölgede en büyük ihtiyaçlarının ise çamaşır ve kurutma makinesi olduğunu söyledi.

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