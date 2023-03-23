Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta AFAD Kocaeli Çarşısı'nı ziyaret etti

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta depremzedeler için yaptırılan AFAD Kocaeli Çarşısı'nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen vatandaşlar için yapılacak 17 bin 902 konutun temel atma töreni için geldiği kentte ilk olarak AFAD Kocaeli Çarşısı'na geçti.

Yetkililerden bilgi alan Erdoğan, daha sonra çarşı esnafıyla görüştü.

Çarşıdan ayrılırken kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, çocuklarla fotoğraf çektirdi, onlara hediye verdi.

Erdoğan'a programda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile milletvekilleri eşlik etti.





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