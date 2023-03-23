Deprem bölgesindeki 6 ilde ilk iftar yapıldı

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GAZİANTEP (AA) - Deprem bölgesindeki Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te ilk oruç açıldı.

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta depremzedeler çadır ve konteyner kentlerde ilk iftarını yaptı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden sonra evleri yıkılan veya ağır hasar alan depremzedeler, ramazan ayını evlerinden uzak karşıladı.

Kentin farklı noktalarındaki çadır ve konteyner kentlerde belediyeler ve dernekler tarafından iftar sofraları kuruldu.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi kampüsü içerisinde de Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından verilen iftarda depremzedeler okunan ezanın ardından ilk oruçlarını açtı.

- Gaziantep, Malatya ve Adıyaman

Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde, depremzedeler konteyner ve çadır kentlerde ilk iftarlarını yaptı.

Depremlerin büyük hasar verdiği Malatya ve Adıyaman'da da, depremzedeler ilk oruçlarını kentin farklı noktalarına kurulan çadır ve konteyner kentlerde açtı.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerden ve geçen hafta yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlar ilk iftarını yaptı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentteki 14 mahallede selden etkilenen vatandaşlar için ramazan kolisi dağıttı.

Şanlıurfa Valiliği tarafından da deprem nedeniyle evlerine giremedikleri için farklı mekanlarda kalan vatandaşlara iftariyelik desteği verildi.

- Kilis

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Kilis'te, ilk iftar yapıldı.

Valilik koordinesinde, Kilis Belediyesi, Şef Yunus Emre Akkor, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin desteğiyle Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşların katılımıyla iftar programı gerçekleştirildi.

İftardan sonra konuşan Kilis Valisi Recep Soytürk, bölgede büyük bir afetin yaşandığını, Kilis'ten çevre illere destekte bulunduklarını belirtti.

Bütün yemeklerin belediye mutfağında yapıldığını ifade eden Soytürk, ramazan boyunca Cumhuriyet Meydanı'nda 1000, Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'nda 500, Zeki Taşçı İlkokulu bahçesinde 1500 ve mobil ekiple de her gün 500 kişilik iftar yemeği dağıtılacağını söyledi.

Belediye Başkanı Servet Ramazan da sistemli bir şekilde hizmetleri sürdürdüklerini dile getirdi.

Bu sene kentte şenlik yapmayacaklarını vurgulayan Ramazan, Cumhuriyet Caddesi'nde ticaretin canlanması için burayı araç trafiğine kapattıklarını kaydetti.

Şef Yunus Emre Akkor ise memleketine depremden hemen sonra geldiğini ve depremzedelere yardımları sürdüreceklerini kaydetti.

Programa, 1. Hudut Alay Komutanı ve Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Özhan Özvural, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit ve ilgililer katıldı.

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