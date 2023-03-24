TBMM aşçıları Elbistanlı depremzedeler için sahur ve iftar menüsü hazırlıyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - DURMUŞ GENÇ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kurulan sahra aşevinde TBMM aşçıları, depremzedelere en lezzetli ramazan menülerini hazırlıyor.

6 Şubat'ta yaşanan ikinci depremin merkez üssü Elbistan'da evleri yıkılan ya da ağır hasar gören felaketzedeler, çadır ve konteyner kentlerde yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

TBMM aşçıları bu yıl ramazan ayını evsiz geçiren depremzedelere destek olmak üzere harekete geçti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un talimatıyla Şehit Er Mehmet İnan Parkı'nda kurulan aşevinde 3'ü TBMM aşçısı olmak üzere 13 Meclis personeli görev alıyor.

İlçenin en büyük aşevi konumundaki 400 metrekarelik çadırda günlük 400 kişilik sahur, 1000 kişilik iftar menüsü hazırlanıyor, ayrıca çay servisi de yapılıyor.

Elbistan'daki çalışmaları koordine eden TBMM çalışanı Ramazan Başaran, AA muhabirine, depremzedelere katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Başaran şöyle konuştu:

"Buradaki vatandaşlarımızın yaralarına merhem olduysak ne mutlu bize. Ramazan ayında en lezzetli yemekleri sunmak için çaba gösteriyoruz. Ramazan coşkusunu, kurumumuzun bize sunduğu imkanları burada paylaşacağız."

Hazırladıkları menülerden bölgede görev yapan polis, asker ve güvenlik görevlilerinin de istifade ettiğini anlatan Başaran oruç tutamayanlar için de çorba ikramında bulunduklarını aktardı.

Çadırda kurulan 5 çay kazanından sahur ve iftarda çay servisi yaptıklarını anlatan Başaran, insanların devletin yanlarında olduğunu görünce mutlu olduklarını sözlerine ekledi.

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