Kahramanmaraşlı aşçı kardeşler depremzedeler için ocak başına geçti

KAHRAMANMARAŞ (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU/MUSTAFA ÇAVUŞ - "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yaşayan aşçı kardeşler, diğer depremzedeler için gönüllü yemek yapıyor.

Kent merkezinde bir yemek firmasında çalışan 52 yaşındaki Galip ve 48 yaşındaki Hüseyin Çiriş kardeşlerin evleri için depremin ardından "acil yıkılacak ağır hasarlı" raporu verildi. Çadırda kalan kardeşlerin iş yerleri de depremde zarar gördü.

Depremzedeler için yemek yapmaya karar veren Ciriş kardeşler, Aksu Taziye Evi'nde depremin ikinci gününden itibaren yemek çıkartan Sultan Derneğinin aşevinde hizmete başladı. Ciriş kardeşlerin aşçılık yaptığı aşevinde günlük yaklaşık 2 bin 500 kişiye yemek hizmeti sunuluyor.

Hüseyin Çiriş, AA muhabirine, 6 Şubat'ta büyük bir depremle sarsıldıklarını söyledi.

Kendilerini evden dışarıya zor attıklarını anlatan Çiriş, "Çok çileler çektik. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun. Devletimiz de milletimiz de bizim arkamızdaydı. Zor günler geçiriyoruz ama ekmeğimiz varsa ekmeğimizi, gücümüz varsa gücümüzü, paramız varsa paramızı veriyoruz. Allah bir daha bunu kimseye yaşatmasın." dedi.

Galip Çiriş ise depremde evleri büyük hasar görünce çadırda kalmaya başladıklarını belirterek, "Bizim gibi depremzede arkadaşlara aşçı olduğumuz için elimizden ne gelirse yapıyoruz. Başımıza gelen felakette birimiz ayak, birimiz kol, birimiz beyin olacağız. Maddi manevi olarak bir olacağız. Bir olamadıktan sonra bu felaketten çıkamayacağımızı düşünüyorum. Buradaki arkadaşlar da aynı bizim gibi depremzede. Bizim elimizden aşçılık geliyor. Mesleğimizi icra ediyoruz. Bu millete bir faydamız olursa ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.