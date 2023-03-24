Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ramazanın ilk cuma namazı kılındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAHRAMANMARAŞ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü'ndeki çadır kentte cuma namazı eda edildi.

Çadır mescitte kılınan namaz öncesi vaaz verildi, depremlerde hayatını kaybedenler için dua okundu.

Cemaattekilerin bir kısmı mescidin dolması nedeniyle dışarıda namaz kıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.