Depremden etkilenen Afşin ilçesinde 501 konut yapılacak

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Afşin ilçesinde 501 konutun yapım sürecine başlandı.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından Kahramanmaraş ve ilçelerinde eş zamanlı yapılan TOKİ deprem evleri temel atma töreninin ülkeye hayırlı olmasını diledi.

"Yeni Afşin’i inşa ediyoruz" diyen Güven, “Afşin’de TOKİ konutları için inşaat çalışmaları başladı. İlk olarak yapımına başlanan 501 konut 24 bloktan oluşacak.” bilgisini verdi.

Proje için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini aktaran Güven, "Deprem öncesinde yeni Afşin ilçesinin planlamalarını hazırladık fakat deprem kötü bir sürpriz yaptı. Kurulması planlanan yeni Afşin, TOKİ işbirliği ile yaklaşık 8 ay gibi bir sürede tamamlanacak.” diye konuştu.

Bölge halkının en kısa sürede çok daha iyi yaşam standartlarına kavuşması için gayret ettiklerini ifade eden Güven, "TOKİ'ye yerleri tahsis ettik, yeni ilçenin kurulması için hızla çalışmalara başlandı. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanımız Murat Kurum olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. Afşin hızla normalleşme yolunda. İmar planıyla uğraşmadık, mevcut planlarımızla devam ediyoruz ve rezerv konut alanımızda çalışmaya başladık. Hızla yeni Afşin burada yükselecek." dedi.

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