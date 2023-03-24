Depremin 47 ton kumaş yüklü tırı sarstığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - TEZCAN EKİZLER - Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat'ta meydana gelen Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin bir tekstil fabrikasının önündeki 47 ton kumaş yüklü tırı ve binayı sarstığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kahramanmaraş-Adana kara yolu 5. kilometrede bulunan Akarca Tekstil'e ait fabrikanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, depremin şiddetini gösteriyor. Kayıtlarda, sarsıntının başlamasıyla ilk önce gökyüzünde ışık patlamaları görülüyor. Daha sonra elektrikler kesiliyor, fabrika binası da sarsıntıya direniyor.

Fabrikanın depo kısmı önünde park halindeki 47 ton kumaş yüklü tır ise onca ağırlığa rağmen depremin şiddetiyle neredeyse devrilme aşamasına kadar geliyor.

Depremin bitmesiyle ortaya çıkan toz bulutu ve havada yeniden görülen aydınlanma da güvenlik kameralarınca kayıt altına alındı.

Deprem anına ilişkin başka görüntü ise Gaffarlı mevkisinde Kahramanmaraş'ı tepeden gören bir yazlık evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sarsıntının başlamasıyla gökyüzünün farklı noktalarında ışık kümeleri oluşuyor, çelik konstrüksiyondan yapılan ev ise sallanıyor.

Evin bahçesindeki salıncak da depremin şiddetine bağlı sanki bir kişi tarafından sallanıyormuş gibi kamera kayıtlarında yer aldı.









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