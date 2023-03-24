Depremlerden etkilenen Afşin'de OSB kurulacak

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, ilçede organize sanayi bölgesi kurulacağını, böylelikle istihdamı artırarak göçün önüne geçeceklerini söyledi.

AK Parti Afşin İlçe Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Güven, kurulacak OSB ile ilçenin hayalini gerçekleştireceklerini belirtti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Afşin ilçesinde TOKİ tarafından kalıcı konutlara başlandığını dile getiren Güven, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı'mız Kahramanmaraş'ı ziyaret etti. Kalıcı konut temel atma törenini yaptı. Afşin'de de bugün itibarıyla kalıcı konutların inşasına başlandı. Tabii bizim çok arzu ettiğimiz depremin ilk haftasından sonra çalışmaya başlayıp sonuçlanan organize sanayi bölgesi ve sanayi bölgesi sorunumuz vardı. Cumhurbaşkanı'mız Kahramanmaraş'a hareket etmeden önce kararnameyi imzaladı ve Maraş'taki temel atma töreninde bu müjdeyi bizlere verdi."

Güven, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Kahramanmaraş Afşin Sanayi Alanı'na Küçük Sanayi Sitesi'nin de entegre edileceğini belirten Güven, şunları kaydetti:

"Bu projeyle ilk yılın ardından üreten bir ilçe haline geleceğiz ve göç, istihdam sorununu da çözmüş olacağız. 80 bin olan nüfusumuz 4-5 yıl içinde 200 bini bulabilir. Afşin, inşallah istihdamla birlikte yüksek katma değeri olan ürünlerin üretildiği imalat sanayisinin oldukça geliştiği bir ilçe olacak."

AK Parti Afşin İlçe Başkanı Burhan Karabulut da projede emeği geçenlere teşekkür etti.

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