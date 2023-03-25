Elbistan'da 16 noktada iftar çadırı, 41 noktada aşevi hizmet veriyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - DURMUŞ GENÇ - "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerden ikincisinin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 16 noktada iftar çadırı, 41 noktada da aşevi hizmet veriyor.

Depremlerin ardından Türkiye'nin farklı kentlerinden Elbistan'daki afetzedeler için gönderilen gıda ve kıyafet gibi yardım malzemeleri, ilçede görevlendirilen koordinatör vali ve kaymakamlar tarafından organize edilen depolara konuldu.

Koordinasyon Merkezince, depremzedelerin ihtiyacı olan yardım malzemelerinin hızla ulaştırılması için ilçe genelindeki okullarda sosyal refah marketleri oluşturuldu.

Elbistan'da görevli koordinatör kaymakam Eyüp Kaykaç, AA muhabirine, depremin ilk gününden itibaren bölgede bulunduğunu söyledi.

Başlarda dertlerinin can kurtarmak ve beslenme olduğuna işaret eden Kaykaç, şimdi ise konteyner kentler ile kalıcı konutlara başladıklarını, bundan sonra daha güzel günler göreceklerini dile getirdi.

Ramazan dolayısıyla 16 noktada iftar çadırı oluşturduklarını, 41 noktada da aşevlerinin aktif hizmet verdiğini anlatan Kaykaç, "Dün, ramazan münasebetiyle 146 bin kişiye yemek verildi. Aşevlerimiz ve ramazan çadırlarımızda sabah, öğle, akşam toplam 146 bin öğün hizmet verilmiş oldu." dedi.

- Dört noktadaki 523 konteynerde 2 bin 100 depremzede barınıyor

Kaykaç, kalıcı konutların temelini atmaları ve konteyner kentleri hızlandırmaları dolayısıyla çadır kentleri genişletmeyi bıraktıklarını aktardı.

Beş noktada kurdukları 1000 çadırda yaklaşık 3 bin 600 kişinin kaldığına dikkati çeken Kaykaç, dört noktadaki 523 konteynerde de 2 bin 100 civarında depremzedenin kaldığını belirtti.

Bir hafta sonra Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin teslim edeceği 829 konteynerin de hak sahiplerine verileceğini dile getiren Kaykaç, "Ay sonunda da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun yaptıklarıyla 2 bin 700 konteyner eklemiş olacağız. Bunun da problemimizin yüzde 80'ini çözeceğini düşünüyorum. Konteyner kentlere vatandaşlarımızı sağ salim yerleştirince barınma problemini büyük ölçüde halletmiş olacağız." diye konuştu.

Ramazan dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanından yardımseverlerin yardım kolileri gönderdiğini aktaran Kaykaç, bunların da ayda 3 kez olmak üzere her haneye verileceğini söyledi.

Kaykaç, sosyal market sayısını hayatı normale döndürmek amacıyla 5'e düşürdüklerine dikkati çekerek, "Temel amacımız, insanların tekrar piyasa şartlarıyla alışveriş yapmalarını sağlamak. Bir yandan ulusal bir yandan da yerel marketler açılıyor. Biz de haliyle vefa marketlerimizin sayısını indirdik. Hedefimiz inşallah bir an önce Elbistan'ı normal hayata döndürmek ve bu marketleri tamamıyla kapatmak." ifadelerini kullandı.

- İftara katkı yapmak isteyenler için "Gönül Soframız" etkinliği başlatıldı

Ramazan programları için çevrim içi bir sistem kurduklarını anlatan Kaykaç, sistem sayesinde 60 bin kişiye hizmet vermeyi amaçladıklarını bildirdi. Kaykaç, şunları kaydetti:

"Örneğin ramazanda sağlık sorunları gibi mücbir sebeplerden dolayı oruç tutamayanlar var. Onlar fidyelerini ödemek zorunda. Yani bir kişiyi doyurmak zorunda. Biz de deprem bölgesinde bu sistemi kuralım dedik. Yardım etkinliğimizin adı 'Gönül Soframız.' Gönlü geniş bir milletiz ve biliyoruz ki gönül soframız da çok geniş. İnşallah 2-3 gün içinde kotamızı dolduracağımıza inanıyoruz. Elbistan Kaymakamlığı ve Elbistan Belediye Başkanlığı sitelerine girildiğinde ya da sosyal medya hesaplarındaki linki tıkladığınızda sizi 'Gönül Sofrası' bağışımıza yönlendirecek. Kişi başı iftar ve sahur 100 lira. Kendilerine SMS kodu gelecek. O kodu onayladıklarında kaç kişiye yemek vermek istiyorlarsa ücretini ödedikleri takdirde sistemden bize düşecek. Ertesi gün bir depremzedemizin iftarını finanse etmiş olacaksınız."

Kaykaç, bu kapsamda, kurdukları 1000'er kişilik iki çadırda ramazan boyunca hizmet verileceğini sözlerine ekledi.





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