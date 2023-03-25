Samsunlu gönüllüler depremzede çocukların yüzünde tebessüm oluşturuyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ / SUAT ÖZTÜRK - Samsun'un Canik Belediyesi ile İHH ekipleri, 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta kırsal mahalleleri gezerek çocukların yüzünü güldürmek için çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor.

Canik Belediyesi ile Genç İHH gönüllülerince, çocuklara moral vermek amacıyla "Her Çocuk Bir Tebessüm" sloganıyla etkinlikler hazırlandı.

Ekipler, tanışma ve yarışma oyunları, el sanatları, hayal atölyeleri çalışmalarının yanı sıra palyaço gösterileriyle çocukların eğlenmesini sağlıyor.

Atölyelerde çocuklarla tespih ve kağıttan maske yapan, resim boyayan 15 kişiden oluşan gönüllü ekip, geleneksel oyunlar da oynatıyor.

Müzik eşliğinde gönüllerince eğlenen çocuklara çeşitli ikramlarda bulunulup ödüller veriliyor. Uzman psikoloğun da yer aldığı ekip, 10 gün boyunca yaklaşık 3 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyor.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, AA muhabirine, ilçelerinde ramazan ayında yapılacak programların büyük kısmını deprem bölgesine kaydırdıklarını söyledi.

Ramazan ayında Kahramanmaraş merkezde günlük bin kişilik iftarlık hazırladıklarını dile getiren Sandıkçı, kırsalda yaşayan çocukların mutlu olması için çalıştıklarını vurguladı.

Sandıkçı, "Çocuklarımızı eğlendirmek, varsa travmatik durumları onlardan kurtarmak ve normal hayatlarına hızlıca geri döndürmek için çalışma içindeyiz. Çocuklarımız mutlu, sevinçli. Onlara depremin acısını göstermemeye gayret ediyoruz. Türkiye'deki tüm belediyelerimiz neredeyse bölgede. Biz de buradayız, çocuklarımızı eğlendirmeye, onlara bir anlamda destek olamaya gayret diyoruz." ifadesini kullandı.

Samsun Genç İHH Başkanı Emre Güneş de ramazan ayının gelmesiyle başladıklarını belirterek, "Kahramanmaraş'ın kırsalında yaşayan depremzede çocuklarımıza ulaşmak için çalışmalar yapıyoruz. 10 gün boyunca burada faaliyet yürüteceğiz. Her bir etkinliğimize yaklaşık 300 çocuk geliyor. Etkinliğe çocukların aileleri de eşlik ediyor. 10 günde 3 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.





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