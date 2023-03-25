Maraş tarhanası üreticileri, depremin izlerini silmeye çalışıyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın yöresel lezzeti "Maraş tarhanasını" üreten ve depremlerde hasar gören fabrikaların yeniden üretime geçmesi için çalışmalar devam ediyor.

Asrın felaketi olarak tanımlanan depremlerde üretim hatları yıkılan veya ağır hasar gören Kahramanmaraşlı tarhana üreticileri, emek yoğun bir üretim yapmaları nedeniyle iş gücü kaybından da olumsuz etkilendi.

Kentte yıllık 700 ton tarhana üretim kapasitesine sahip bir firmanın genel müdürü Sedat Avcı, AA muhabirine, depremin kentteki tüm tarhana üreticilerine zarar verdiğini söyledi.

Firmalarına ait üretim tesisinin bir bölümünün yıkıldığını, stoktaki ürünleri pazara sunmak üzere kısıtlı çalışanla paketleme işine devam ettiklerini kaydeden Avcı, eski günlere dönmek için inşaat faaliyetine başladıklarını ifade etti.

Avcı, fabrikanın yıkılan bölümlerinde hafriyat kaldırma işlemlerini tamamladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bundan sonra inşaat işlemlerine başlayacağız. İşletmeler, iş verenler için zor bir süreç. Bir anda plansız ödeme tabloları hayatımıza girmek zorunda kaldı. Bu noktada da gereken finansal destekleri bekliyoruz. İşletmemizi ayağa kaldırmak için elimizden geleni yapmaya çalışacağız.

Tarhana sektörü çok büyük yara aldı, almaya da devam edecek. Çünkü tarhana doğal yapılan bir ürün. Üretimi 4 gün süren bir yolculuk. Ciddi bir emek var. Ciddi bir işgücü kaybımız var."

Depremler öncesi Maraş tarhanasını 17 ülkeye ihraç ettiklerini anlatan Avcı, fabrikayı bir an önce tamamlayıp yeniden dış pazara açılmayı hedeflediklerini kaydetti.

Tarhanada kullanılan yoğurt ve buğdayın bölge üreticilerinden temin edildiğini, ham madde zincirinde de sorunlar yaşandığını dile getiren Avcı, Kahramanmaraş'ın depremler sonrası nüfusunun azalmasının da tüketimin düşmesi nedeniyle tarhana üreticilerini zorlayabileceğini sözlerine ekledi.





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