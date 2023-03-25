Alışveriş merkezlerine direnen "çarşı" depremi de hasarsız atlattı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU/MUSTAFA ÇAVUŞ - Kahramanmaraş'ta, 33 yıllık Rıdvan Hoca Yeraltı Çarşısı, 6 Şubat depremlerini hasarsız atlattı.

Kahramanmaraş Kalesi'nin hemen altında yer alan çarşı, 1990 yılından bu yana hizmet veriyor.

Baharattan tekstil ürünlerine, mutfak sektöründen ziynet eşyasına kadar farklı ürünlerin satışının yapıldığı çarşı, Kahramanmaraş'ın sembolleri arasındaki yerini korudu.

Çevresindeki birçok binanın yıkıldığı alanda bulanan Rıdvan Hoca Yeraltı Çarşısı'nda 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hasar oluşmadı.

İş yerlerini açan esnaf, müşterilerini bekliyor.

Fevzi Çınalıdere, AA muhabirine, 1990 yılından itibaren yeraltı çarşısında esnaflık yaptığını söyledi.

Büyük bir deprem felaketi yaşadıklarını anlatan Çınalıdere, "Çok şükür sağlımız yerinde. Hayat devam ediyor. 26 Şubat'a kadar evden dışarı çıkmadık. İş yerimiz bir hasar almadı, çarşımız sağlam duruyor, ekmeğimizin peşindeyiz. İlerleyen günlerde daha iyi olacak. Kahramanmaraş halkını çarşımıza bekliyoruz. Hiç hasarımız yok." diye konuştu.

Durdu Paşa ise çarşı açıldığından itibaren esnaflık yaptığını kaydetti.

Depremde büyük acılar yaşandığını anlatan Paşa, "Çok şükür çarşımız iki büyük depremde hasar almadı Allah kimseye yaşatmasın. Herkesin dükkanını açmasını istiyorum." diye konuştu.





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