Kahramanmaraşlı çiftçiler seralarında üretime devam ediyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - SUAT ÖZTÜRK/RIDVAN KORKULUTAŞ - 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, depremzede çiftçiler seralarında üretime devam ediyor.

Depremin etkilediği Türkoğlu ilçesine bağlı kırsal Kadıoğlu Çiftliği Mahallesi, kentin tarımsal üretiminin yoğun yapıldığı yerler arasında bulunuyor.

Yaşadıkları zorluklara ve kayıplarına rağmen ayağa kalkma mücadelesi veren çiftçiler, seralarında domates ve salatalık yetiştirmek için tohum ve fideleri toprakla buluşturuyor.

Depremde hafızlık kursu öğrencisi 12 yaşındaki oğlunu kaybeden 6 çocuk babası 49 yaşındaki Murat Bozokul da geçimlerini sağladıkları serayı yeniden ayağa kaldırmak için hayatta kalan diğer çocukları ile çalışma yürütüyor.

Kadıoğlu Çiftliği Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Tosun, AA muhabirine, kendisinin de 10 dönüm alandaki iki serada domates ve salatalık ürettiğini söyledi.

Mahallelerinin tarımsal üretim açısından verimli olduğunu dile getiren Tosun, çok sayıda işçinin dışarıdan gelerek çalıştığını belirtti.

- "Üretmek zorundayız, buna ihtiyacımız var"

Depremin ardından mahallelerindeki birçok yapının yıkıldığına işaret eden Tosun, şöyle konuştu:

"Felaket oldu diye çiftçilik durdu anlamına gelmiyor. Çiftçiliği devam ettirmek, bütçeye katkı sağlamak, üretmek zorundayız, buna ihtiyacımız var. Biz üretmeliyiz ki tüketim olsun. Çünkü hayat devam ediyor. Mahallemizde 1000 dönümün üzerinde alanda seracılık yapılıyor. Geçen yıl 40 bin ton civarında üretim sağladık. Bu yıl inşallah 55-60 bin ton civarında hedefimiz var. 20 şehre buradan sebze gönderiyoruz."

Tosun, her şeye rağmen üretime devam ettiklerini ve bu yılki üretimin geçmiş yıllardan daha fazla olması için çalışmalarını sürdürdüklerini bildirerek, "Sürekli üretmemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın bahsettiği gibi hep bir adım ileriye taşımalıyız. Mahallemize dışarıdan çok işçi geliyor. Mahallemizde 110 kişinin serası var. Bu, her geçen yıl artıyor." ifadesini kullandı.

- "Eskisinden daha çok ekmeye çalışıyoruz"

Depremzede çiftçi Murat Bozokul da her şeye rağmen ayakta durmaya çalıştıklarına değinerek, "Depremde oğlum vefat etti. Allah bu felaketi kimsenin başına vermesin ama yapacak bir şey yok. Allah'tan geldi. Seramda sebze üretmeye başladım. Topraklarımızdan vazgeçmedik, ekiyoruz. Eskisinden daha çok ekmeye çalışıyoruz. İlk hasadımızı mayısta yapacağız. Hem yerli tohumu yaşatıyoruz hem de üretimimizi devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Babasına serada yardımcı olan 23 yaşındaki Halil İbrahim Bozokul da büyük bir acı yaşadıklarını, bu acıların altından kalkmak için çalışmaya devam etmek zorunda olduklarını söyledi.

- "Ancak üretimle ayakta kalabiliriz"

İlçede 20 yıldır çiftçilik yapan Rızvan Peker de 30 dönüm arazide seralarının bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Diğer üretimle birlikte yaklaşık 1500 dönüm alanda çiftçilik yapıyorum. Yanımda 500'e yakın insan çalışıyor. Her şeye rağmen hayat devam ediyor. Biz işimizin başındayız. Ancak üretimle ayakta kalabiliriz, bunun inancındayız. Bu yüzden üretmeye devam edeceğiz. Durmak yok, her zaman işimize bakacağız, çalışacağız. Üreterek tekrardan ayağa kalkabiliriz. Sadece devletin eline bakmamamız lazım, bizim kazanmamız lazım, güçlü olmamız lazım. Biz güçlü olursak devletimiz de güçlü olur, milletimiz de güçlü olur. Onun için üreteceğiz."

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