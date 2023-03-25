Kahramanmaraş'ta merhum Muhsin Yazıcıoğlu adına iftar yemeği verildi

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta 14 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisinin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu adına Elbistan ilçesinde iftar verildi.

Pınarbaşı Mahallesi'ndeki bir restoranda gerçekleştirilen programa, BBP Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir, MKYK üyesi İbrahim Alagöz ile il ve ilçe teşkilat üyeleri katıldı.

Kuran-ı Kerim tilavetinin yapıldığı programda masaları gezen İspir, salondakilerle bir süre sohbet etti.

İspir, konuşmasında, rahmetli Genel Başkanlarını anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen İspir, 500 yılda bir görülecek bir afetin merkez üssünün Elbistan olmasından da büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi.

Yaşanılan afetin birlik, beraberlik ve dayanışmayı arttırdığına vurgulayan İspir, "İnsanların böyle kötü günlerde birbirlerinin yanında olabileceğini gördük. Bundan sonraki süreçte yaşanılanların insanlık adına bir ders olmasını diliyorum. Rabbimden bir daha böyle acıların yaşanmamasını temenni ediyorum." dedi.

Daha geniş bir program yapmak istediklerini ancak bölgede yaşanan deprem nedeniyle bu şekilde bir araya geldiklerini belirten İspir, bugün Yazıcıoğlu'nun vefat yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

İspir, Yazıcıoğlu'nu rahmetle andıklarını ifade ederek, 14 yıldır aydınlanmasını bekledikleri dava dosyasının 15. yıla kalmadan aydınlanmasını istediklerini ifade etti.

Program iftar yemeğinin ardından dua edilmesiyle sona erdi.

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