Oyuncu Wilma Elles, Afşin'de depremzedeleri ziyaret etti

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Oyuncu Wilma Elles, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde çadır ve konteyner kentlerde kalan depremzedelerle bir araya geldi.

Wilma Elles, Paydaş Ol Dernek Başkanı Dilek Çakır ve müzisyen Abdurrahman Delen ile ilçeye gelerek depremzedeleri ziyaret etti.

Ziyarette çadır ve konteyner kentlerde kalan çocuklarla oyunlar oynayan ve onlara hediyeler veren Elles, ardından afetzedelerle iftar sofrasına oturdu.

Elles, gazetecilere, deprem haberini alır almaz televizyonlara kilitlendiklerini söyledi.

Temmuzda geldiği ilçede lavanta festivaline katıldığını belirten Elles, "Hiçbir şey olduğu gibi değil artık ama insanlar yine de umutlu çünkü burada güçlü bir organizasyon var. Çok fazla gönüllü var, gece gündüz çalışıyorlar ve bu bizi çok duygulandırdı." diye konuştu.

Elles ve beraberindekiler daha sonra Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven'i makamında ziyaret etti.

Güven, ziyaretçilerine acılarını paylaştıkları için tüm Afşinliler adına teşekkür etti.

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