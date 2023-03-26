Kahramanmaraşlı kadın esnaf depremin izini silmek için işinin başına geçti

KAHRAMANMARAŞ (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU / MUSTAFA ÇAVUŞ - Kahramanmaraş merkezli depremlerde yakınlarını kaybeden, enkaz altından çıkarılan 4 çalışanının halen yoğun bakımda tedavisi süren kadın esnaf, depremin izini silmek için yeniden işinin başına geçti.

Yaklaşık 5 yıldır 12 Şubat Mahallesi'nde yöresel ürünler üretip satan Yasemin Kırıcı'nın atölyesi, 6 Şubat'taki depremlerde büyük zarar gördü.

Depremde yakınlarını kaybeden Kırıcı'nın 6 çalışanından 4'ü enkaz altından ağır yaralı olarak kurtarıldı. Ankara'da tedavi olan çalışanlarının yanlarında bir ay kalan Kırıcı, daha sonra memleketine dönerek yeniden çalışmaya başladı.

İşinin başına geçerek sosyal medya aracılığıyla Türkiye'nin dört bir tarafına ürünlerini gönderen Kırıcı, depremin izini çalışarak silmek istiyor.

Yasemin Kırıcı, AA muhabirine, Kahramanmaraş'ın yöresel ürünlerini ürettiğini belirtti.

Büyük bir deprem felaketi yaşadıklarını anlatan Kırıcı, şunları söyledi:

"Depremde yangın merdiveninden eşim ve iki çocuğumla indiğimde şükrettim. Bitti artık diye düşünmüştüm. 3 gece arabada yaşadık, çok perişan olduk. Ekip arkadaşlarımı, çalışanlarımı Ebrar Sitesi'nde göçük altından çıkarttık. Ankara'ya hastaneye götürdük. Hala yoğun bakımdalar. Kuzenlerimi ve onların çocuklarını kaybettim. Bir ay kadar Ankara'da yaralılarla meşgul oldum. Hayatımıza nasıl devam edeceğiz ona yön verebilmek için tekrar şehrimize geldim."

- "Kalan ürünlerimizi alarak bize çok büyük destek verdiler"

Nar ekşisi, meyve reçelleri, yufka ekmeği gibi yöresel ürün ürettikleri atölyede büyük zarar oluştuğunu aktaran Kırıcı, depremin binayı kullanılamaz hale getirdiğine işaret etti.

Satış yaptıkları iş yerinin az hasarlı olduğunu dile getiren Kırıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dükkanda hiçbir hasarımız yoktu ama atölyede günlerce temizlik yaptık. Müşterilerim destek amaçlı güzel siparişler verdiler, iki haftadır kargoyla onları gönderiyoruz. Bu destek için hepsine çok teşekkür ediyorum. Araçlarımız, malzemelerimiz hepsi enkaz altında kaldı. Kalan ürünlerimizi alarak bize çok büyük destek verdiler. Çok büyük acılar, çok büyük kayıplar verdik ancak bunu çalışarak aşacağımızı düşünüyorum. Bu şekilde şehrimizi yeniden ortaya çıkarırız hem de kendimiz iyileşiriz, ben de bu amaçla memleketime geldim. Tüm Türkiye bize destek oldu."

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