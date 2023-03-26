Körfez, Darıca ve Dilovası belediyeleri Pazarcık'ta konteyner çarşı kuruyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - TEZCAN EKİZLER - Kocaeli Belediyesinin Kahramanmaraş'a açtığı "Kocaeli Çarşı'sının" ardından, Körfez, Darıca ve Dilovası belediyeleri de Pazarcık ilçesinde konteyner çarşı kuruyor.

Depremlerin ardından Kahramanmaraş'a gelerek afetzedelere destek olan üç belediye, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Depremden sonra kurulan çadır kentlerde yaşayan vatandaşlara gıda ve eşya yardımında bulunan Körfez, Darıca ve Dilovası belediyeleri, Kahramanmaraş'a her biri 50 konteyner olmak üzere 150 konteyner gönderme kararı aldı.

Üç belediye, Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Pazarcık ilçesinde iş yerleri ağır hasar alan ve yıkılan esnaf için 30 konteynerin bulunduğu çarşı oluşturacak.

İlk depremin merkez üssü Pazarcık ilçesindeki esnafa yardım eli uzatan üç belediye, ilçe merkezinde altyapı çalışmaları tamamlanan prefabrik çarşıda, konteynerleri kurmaya başladı.

- "Çarşımızın ismi Kocaeli 41 Çarşısı olacak"

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürü Soner Aydın, AA muhabirine, depremin ardından Kahramanmaraş'taki depremzedelerin yardımına koştuklarını söyledi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un Kahramanmaraş'a Koordinatör Vali olarak görevlendirilmesinin ardından kentteki belediyeler olarak çalışmalar yapmaya başladıklarını hatırlatan Aydın, şunları kaydetti:

"Körfez, Darıca ve Dilovası belediyeleri olarak Dulkadiroğlu ilçesinde görevlendirildik. Şu an ekiplerimiz Dulkadiroğlu ilçesinde günlük erzak dağıtımı yapıyor. İlave olarak bu üç belediyemiz toplamda 150 konteynerle Kahramanmaraş bölgesine destek verdi. Bunlardan 30'unu Koordinatör Valimizin öncülüğünde Pazarcık ilçesine getirdik. İlçede AFAD tarafından belirlenen noktaya depremde iş yerleri zarar gören esnaflar için 30 iş yeri şeklinde konteyner çarşı kuruyoruz. Konteynerlerimiz 21 metrekare ve önleri camlı, vitrin şeklinde. Pazartesi günü de burayı teslim etmiş olacağız. İsmi Kocaeli 41 Çarşısı olacak."

Aydın, Pazarcık'ta yapımı devam eden çarşının kuralarının Ticaret ve Sanayi Odası tarafından çekildiğini, esnafların buraya gelip dükkanlarını yeniden açmak için sabırsızlandığını anlattı.

Körfez, Darıca ve Dilovası belediyelerinin Kahramanmaraş'taki çalışmalarına devam ettiğini aktaran Aydın, "Geri kalan 120 yaşam konteyneri de Kahramanmaraş merkezinde AFAD tarafından gösterilen yere kurulacak. Onların da kurulması için şu an zemin hazırlığı devam ediyor. Bu çalışmamız da 20 günü bulacak." dedi.

Aydın, depremin ardından Türkiye'nin deprem bölgesi için tek yürek olduğunu, birçok belediyenin bölgeye gelip depremzedelere yardım eli uzattığını sözlerine ekledi.

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