Kahramanmaraş'taki metal mutfak eşyası üreticileri sektörün tekrar ayağa kaldırılmasını istiyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU / MUSTAFA ÇAVUŞ - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'taki depremlerden olumsuz etkilenen metal mutfak eşya sektöründeki bazı üreticiler yeniden üretime başladı.

Dulkadiroğlu ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde yer alan Bakırcılar Çarşısı'nda tencere, çaydanlık gibi küçük ev eşyaları üreten irili ufaklı tesislerin büyük bölümü depremlerde ağır hasar gördü.

Alanda enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, üreticilerin küçük bir bölümü dükkanlarında ve çeşitli alanlarda çalışmalarına tekrar başladı.

Kahramanmaraş Bakırcılar, Alüminyum Ürün İmalatçıları ve Dökümcüleri Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı Selamet Atlı, AA muhabirine, 1988 yılından bu yana mesleğin içinde olduğunu söyledi.

Depremden önce çok güzel bir çalışma ortamlarının olduğunu anlatan Atlı, "Bizim burada bakır alüminyum, döküm ve mutfak eşyaları olarak 400 iş yeri vardı. Bu 400 iş yerinin tamamı kullanılamaz hale geldi. Bundan sonraki süreçte devletimizden, büyüklerimizden destek bekliyoruz. Bu mesleğin çok uzun geçmişi var." dedi.

Kentte, bakır imalatları, mutfak eşyaları, pekmez tavaları ve kazanların üretildiğini dile getiren Atlı, Kahramanmaraş'tan birçok ülkeye ihracat da yapıldığını kaydetti.

Atlı, "Türkiye'de metal mutfak eşyalarının yüzde 90'ını Kahramanmaraş karşılıyor. Kısmı olarak bazı esnafımız üretime başladı. Bu oran yüzde 5 civarında. Mutfak sektöründe genellikle kırsal kesimdeki vatandaşlarımızın kullandığı alüminyum, çelik, krom ve bakırla ilgili her şey burada yapılıyordu. Esnafa geçmiş olsun diyor, sabır diliyorum." diye konuştu.

Esnaf Halil Arslan ise alüminyum sektöründe hizmet verdiklerini ancak yaşanan depremlerde iş yerinin enkaz altında kaldığını söyledi.



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