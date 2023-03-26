Kahramanmaraş'ta acil yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta depremler sonrası acil yıkılması gereken binaların kontrollü yıkım çalışmaları sürüyor.



Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından merkez Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde acil yıkım kararı alınan ve tehlike oluşturan binaların kontrollü yıkımı ile enkaz kaldırma çalışmaları, ekipler tarafından gerçekleştiriliyor.

Ekipler, Sandalzade Bulvarı'ndaki 10 katlı binanın yıkım işlemlerini sürdürdü. Bina sakinleri de enkaz kaldırma çalışmalarına refakat etti.

Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde acil yıkım kararı bulunan 32 bina bugün yıkılacak.

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