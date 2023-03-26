İstanbullu hamburgerci depremzede çocuklar için Kahramanmaraş'ta tezgah başına geçti

KAHRAMANMARAŞ (AA) - TUNAHAN AKGÜN - İstanbul'daki küçük bir iş yerinde hamburgercilik yapan Önder Bataroğlu, eşi ve 2 çocuğuyla geldiği Kahramanmaraş'ta çadır kentte barınan çocukları mutlu edebilmek için hamburger pişirmeye başladı.

Fatih ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki 2 çocuk babası Bataroğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından ailesiyle televizyonda izlediği haberlerden etkilendi.

Bataroğlu ve ailesi, özellikle depremde yakınlarını kaybeden çocukları sevindirmek için hamburger pişirip ikram etme kararı aldı.

Eşi ve çocuklarıyla kente gelen Bataroğlu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü'nde kurduğu çadırda depremzede çocuklar için 3 gün önce hamburger pişirmeye başladı.

İş bölümü yapan yardımsever aile, depremzede çocuklar için mesaiye sabahın erken saatlerinde başlıyor. Bataroğlu'nun hamburgerleri hazırladığı tezgahta, oğlu Kerem patates kızartıyor, kızı Zeynep ekmek kesiyor, eşi Özlem Bataroğlu da çocuklara servis yapıyor.

Önder Bataroğlu, AA muhabirine, Fatih'te küçük bir hamburger dükkanı olduğunu söyledi.

Ailece depremzedelere yardımcı olmanın kendilerini mutlu ettiğini belirten Bataroğlu, "Kahvaltı yaparken televizyon izliyorduk. Buradaki insanların durumu anlatılıyordu. 'Protein ihtiyacı var' denildi. Hiç düşünmedik, eşimle birbirimize baktık ve yola çıkarak Kahramanmaraş'a geldik." dedi.

Bataroğlu, üniversite öğrencisi çocuklarının da kendilerine destek vererek Kahramanmaraş'a geldiğini kaydetti.

Hamburger köftesini kendilerinin hazırladığını ifade eden Bataroğlu, "İnsanın ailesiyle gönüllü bir projede çalışması çok güzel ve eşsiz bir duygu. Burada olmak bizim için bir zaruretti. Bir plan dahi yapmadık. Sabah karar verdik ve yola çıktık. Bir keşif yaptık ve tekrar geri döndüğümüzde hazırlıklara başladık. Kendi imkanlarımızla çevremizdeki dostlarımızın da desteğiyle 3 bine yakın hamburger yaptık ve buraya geldik." diye konuştu.

- Günlük ortalama 600 hamburger pişiriyorlar

Özlem Bataroğlu da deprem bölgesinde ailesiyle çalışmanın çok güzel bir duygu olduğunu dile getirdi.

Günlük 600'e yakın hamburger hazırlayıp ikram ettiklerini kaydeden Bataroğlu, "Çocukların gülmesi benim için çok güzel bir duygu. Konuşamıyorum, çok duygulanıyorum. İstanbul'dan buraya gelirken aslında niyetimiz sırf çocuklara dağıtmaktı. Büyükler her şeyi alabiliyorlar ama çocuklar için hamburger çok özel bir şey. O yüzden sadece çocukları düşündük ama olmuyor büyükler de istiyor. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Keşke daha çok yapabilsek." ifadelerini kullandı.

Bataroğlu, malzemeleri bitene kadar Kahramanmaraş'ta hamburger pişirip dağıtacaklarını sözlerine ekledi.

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