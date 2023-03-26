Kahramanmaraş'ta acil yıkılacak 4 bin 503 binadan 2 bin 590'ında çalışmalar tamamlandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - TEZCAN EKİZLER - Kahramanmaraş'ta acil yıkılacak 4 bin 503 binadan 2 bin 590'ında yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kente enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Devlet Su İşlerine ait 300 kamyon, 80 ekskavatörle özel sektöre ait iş makineleriyle şehrin birçok noktasında enkaz kaldırma çalışması 3 vardiya şeklinde yürütülüyor.

Kentte en fazla yıkılan binanın bulunduğu Trabzon ve Azerbaycan caddelerinde ise enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindi.

- "Çok büyük binaların enkazı öncelikli olarak kaldırıldı"

Kentte koordinatör olarak görev yapan Ağrı Valisi Osman Varol, devam eden enkaz kaldırma çalışmalarıyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Depremde kent merkezinde 7 bin 305 binanın yıkıldığını hatırlatan Varol, şunları söyledi:

"Bu binaların 3 bin 392'sinin enkazını kaldırdık ancak 40 tane daire olan bir apartmanla sadece 2 tane konut olan 2 katlı bir ev burada aynı rakam olarak geçiyor. Dolayısıyla burada aslında önemli olan hacim. Şimdiye kadar Kahramanmaraş'ta özellikle şehrin merkezinde sosyal ve ekonomik hayatın yoğun bir şekilde devam etmesi gereken noktalardaki çok büyük binaların enkazları öncelikli olarak kaldırıldı. Metreküp olarak değerlendirirsek Kahramanmaraş'ın tamamındaki enkazın yüzde 55'i kaldırılmış durumda. Yani bina sayısı olarak baktığınızda yüzde 46, hacim olarak baktığınızda yüzde 55'i kaldırılmış durumda."

Depremde ağır hasar gören, artçı sarsıntılarla yıkılabilecek binalar konusunda da çalışma yaptıklarını belirten Varol, "Kahramanmaraş'ta toplam 4 bin 503 acil yıkılacak statüde bina vardı. Bunların 2 bin 590'ının yıkımını gerçekleştirdik ve yıktığımız yerden de enkazlarını kaldırdık. Bunda da yine özellikle şehrin merkezi diyebileceğimiz, şehrin kalbini oluşturan, ticari hayatın, sosyal hayatın devam etmesi gereken noktalardan başladık." ifadelerini kullandı.

Varol, şehir merkezinde enkaz kaldırılan alanlarda prefabrik çarşıların kurulduğu bilgisini verdi.



- "Çok küçük enkazları 5-6 günde kaldırdık ama vatandaşımızın gönlünü yaptık"

Enkaz kaldırma sürecinde depremzedelerin mağdur edilmediğini anlatan Varol, şunları kaydetti:

"Yıkıma başlamadan önce bina sahiplerine enkazın kaldırılacağına dair mesaj atılıyor ayrıca Valiliğimizin internet sitesi ve sosyal medya aracılığıyla hangi alanlarda enkaz kaldırılacağına dair duyurular yapılıyor. Makineler çalışırken enkazda vatandaşlarımız oluyor, makineleri yönlendirerek enkazdan çıkan eşyalarını alabiliyorlar. Bu normalde enkaz çalışmalarını biraz yavaşlatıyor ama kesinlikle bu şekilde yapmak istiyoruz çünkü zaten mağdur olmuş vatandaşımızın isteğini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu konuda da bugüne kadar hiçbir sorunla karşılaşmadık. Bazen çok küçük enkazları 5-6 günde kaldırdık ama vatandaşımızın gönlünü yaptık. Onların istedikleri eşya ve malzemeleri almalarına imkan verdik."

Enkazdan çıkarılan değerli eşyaların polis ekiplerince tutanak altına alınarak emniyetteki depolara götürüldüğünü belirten Varol, bunların daha sonra hukuku sürecin tamamlanmasının ardından sahiplerine teslim edildiğini sözlerine ekledi.

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