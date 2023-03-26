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Depremzede Efe, hayranı olduğu Altay Bayındır'ın imzaladığı formaya kavuştu

AA

Depremzede Efe, hayranı olduğu Altay Bayındır'ın imzaladığı formaya kavuştu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - ÖMER FARUK SALMAN - Kahramanmaraş'a gelen, aralarında sanatçılar Mustafa Keser ve Züleyha Ortak, modacı Beste Korkmaz ile klarnet virtüözü Serkan Çağrı gibi isimlerin bulunduğu ünlüler, ailesiyle çadır kentte kalan 9 yaşındaki depremzede Efe Akyol'un, kaleci Altay Bayındır imzalı forma hayalini gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesi'ndeki çadır kentte barınan depremzedeleri ziyaret eden ünlü isimler, yanlarında getirdikleri çeşitli hediyeleri çocuklara teslim etti.

Modacı Beste Korkmaz, önceki ziyaretlerinde Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır'a hayranlığını dile getiren Efe Akyol'a verdiği forma sözünü yerine getirdi.

Altay ile iletişime geçerek üzerinde "Hayallerinden vazgeçme" notu bulunan formayı imzalatan Beste Korkmaz ile diğer isimler, Efe ile çadır kentte buluştu.

Fenerbahçeli milli kaleci Altay'ın imzalı formasına kavuşan Efe, aldığı sürpriz hediyeyle büyük sevinç yaşadı.

Beste Korkmaz, AA muhabirine, depremin üçüncü gününden bu yana İletişim Başkanlığı koordinesindeki ekiple bölgede olduklarını söyledi.

Önceki ziyaretlerinde Efe'nin kaleci Altay hayranı olduğunu öğrenince ona forma sözü verdiklerini anlatan Korkmaz, "Birkaç gün sonra Efe'nin doğum günü. Kendisine güzel bir doğum günü hediyesi oldu. Efe'nin bu kadar mutlu olacağını düşünmemiştim. Öncelikle Altay'a çok teşekkür ediyorum. Çocuklar böyle küçük hediyelerden mutlu olabiliyor." dedi.

- Kaleci olmayı hayal ediyor

Formasını giydikten sonra mutluluğunu dile getiren Yiğit Efe Akyol da Fenerbahçeli kaleci Altay'a teşekkür etti. İleride kaleci olmayı hayal ettiğini belirten Akyol, "Benim için çok büyük sürpriz oldu, Altay abinin notu ayrıca beni motive etti, kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Anne İlham Akyol ise çok zor günler geçirdiklerini ifade ederek, forma hediyesi için kaleci Altay ve modacı Beste Korkmaz'a teşekkür etti.

Sanatçı Mustafa Keser, bölgedeki insanların yüzünde tebessüm oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Çadır kentte çocuklarla bir araya geldiklerini belirten Keser, "Çocukları biraz mutlu etmeye çalıştık. Maddi imkanı olan destek sağladı. İnsanların gülmeye ve morale ihtiyacı var. Yine geleceğiz, saz da çalıp şarkımızı da söyleriz ama şu an gün o gün değil." dedi.

Şarkıcı Züleyha Ortak ise bayrama kadar deprem bölgesindeki programlarına devam edeceklerini dile getirdi.

Serkan Çağrı da yaraların sarılması için bölgede uzun süre bulunulması gerektiğine değindi.

Sanatçıları deprem bölgesine davet eden Çağrı, "Burada insanların sanata, sanat aracılığıyla rehabilitasyona ihtiyacı var. Yaşadıkları bu travmanın unutulması zaman alacak. Bunun için de en önemli ilacın sanat olduğunu düşünüyorum. Sanat ve müzik bu manada tedavi edici bir yöntem." diye konuştu.

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