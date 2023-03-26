Depremzede öğrenciler sınavlara "çadır kampüsü"nde hazırlanacak

KAHRAMANMARAŞ (AA) - TEZCAN EKİZLER - Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Antalya Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün projesi kapsamında öğretmen ve öğrencilerin bağışlarıyla alınan, bazılarında ranzaların da bulunduğu 111 çadırda, 8. ve 12. sınıf öğrencileri hem konaklayıp hem sınava hazırlanacak.

Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin daha iyi bir ortamda hazırlık yapabilmesi için çalışma başlattı.

İlçede bulunan 111 okuldaki öğrenci ve öğretmenlerin bağışlarıyla alınan 111 çadır, Antalya'dan gelen gönüllü öğretmenler tarafından Kahramanmaraş'ta yatılı bölge okullarının kampüs bölgesinde kuruldu. Öğrencilerin konaklaması için ranzaların bulunduğu çadırların bir kısmı da eğitim için düzenlendi.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülecek proje kapsamında yarından itibaren öğrenciler çadırlarda konaklamaya ve eğitim görmeye başlayacak.

- "Okul binası ve pansiyonunu çadır boyutuyla karşılamış olacağız"

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, AA muhabirine, deprem nedeniyle kentte eğitime uzun bir süre ara verildiğini, bu sürede birçok şehirdeki il milli eğitim müdürlüklerinden Kahramanmaraş'a destek geldiğini söyledi.

Muratpaşa ilçesindeki öğrencilerin projelerinin kendisini çok etkilediğini belirten Kahraman, "Kentimize 111 çadır gönderdiler. Biz de bu çadırlarda hem öğrencilerimiz için barınma imkanını sağlamış olacağız hem de onların dershane ihtiyacını gidermiş olacağız. Yani okul binası ve pansiyonunu çadır boyutuyla karşılamış olacağız. Bu da ilk defa ilimizde uygulanacak bir örnek. Yani 'eğitim çadır kampüsü' kısaca adını da adlandırmak istersek... Böyle bir imkanı, böyle bir farklılığı, böyle bir ilki de ortaya koymuş olduk." dedi.

Kahraman, kent genelinde188 noktada destekleme ve yetiştirme kurslarının sürdüğünü anlattı.

Çadırlarda öncelikle YKS ve LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilerin eğitim göreceğini vurgulayan Kahraman, sözlerini şöyle tamamladı:



"8. ve 12. sınıflarda eğitim gören öğrencilerimizden başlamak üzere, diğer öğrencilerimiz de süre içinde çadırlardan faydalanmış olacak. Destekleme ve yetiştirme kurslarına giden öğrencilerimiz başvurularını okullar üzerinden yaptılar. Girecekleri sınava kadar çadırlarda öğretmenler gönüllü olarak hizmet verecek."



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.