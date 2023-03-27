Kahramanmaraş'ta depremlerden 49 gün sonra okullarına dönen öğretmen ve öğrenciler duygularını anlattı

KAHRAMAMARAŞ (AA) - TUNAHAN AKGÜN - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Andırın ilçesinde 49 gün sonra okullarına dönen öğretmen ve öğrenciler buruk bir mutluluk yaşadı.

Andırın İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykut Türkmen, AA muhabirine, hem meslektaşları hem de öğrencilerle buluşmanın kendilerini heyecanlandırdığını dile getirdi.

İlçedeki okulları eğitim ve öğretime hazır hale getirdiklerini ifade eden Türkmen, "49 gün sonra hem meslektaşlarımı hem de öğrencilerimizi buruk şekilde karşılıyoruz. Okullara gelen öğrencilerimize ağırlıklı olarak ilk hafta uyum ve oryantasyon eğitimi konusunda yardımcı olacağız. Bunun ardından eğitimlerimiz başlayacak. Öğrencilerimizi çok özledik. Allah böyle bir afeti bir daha bizlere göstermesin." dedi.

Tufanpaşa İlköğretim Okulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Tahsin Kocabaş da öğrencilerine kavuşmanın heyecanını yaşadığını aktardı.

Öğrencileriyle kucaklaşmanın kendisini çok mutlu ettiğini anlatan Kocabaş, "Okulumuzun ilk gününden beri onlarla aramızda güzel bir sevgi bağı oluştu. Onları seviyorum, onlar da sevildiğini biliyorlar. Bu başarımızın anahtarı olacak inşallah. 27 Mart'ta okulların açılacağını duyunca heyecanlandık. Bu kadar aradan sonra okula başlamayı iple çekiyorduk. Tabi ki bu bizim ve öğrenciler için hayatın normalleşmesi adına çok önemli bir şey. Okulların başlamasıyla inşallah bu deprem ve artçılarda sona erer." diye konuştu.

- Öğrenciler de mutlu

2-C sınıfı öğrencisi Eylül Ebrar Yılmaz da öğretmenini ve arkadaşlarını çok özlediğini söyledi.

"Keşke hiç tatil olmasaydı" diyen Yılmaz, derslerini çok sevdiğini, arkadaşlarıyla birlikte uzun bir aradan sonra ders yapmanın kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Öğrencilerden Akif Mehmet Kürkçü ise arkadaşlarına ve öğretmenine kavuştuğu için çok sevinçli olduğunu ve okulunu çok sevdiğini ifade etti.

Kürkçü, öğretmenini görünce koşarak sarıldığını belirterek, okullarının tatil olmasını hiç istemediğini söyledi.

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