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Okçular Vakfı Türk Obası'nda barınan depremzedeler zor günleri unutmaya çalışıyor

AA

Okçular Vakfı Türk Obası'nda barınan depremzedeler zor günleri unutmaya çalışıyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - TEZCAN EKİZLER - Kahramanmaraş depremlerin ilkinin merkez üssü Pazarcık'ta Okçular Vakfınca kurulan "Türk Obası", yaklaşık 700 depremzedeye ev sahipliği yapıyor.

Okçular Vakfı tarafından her yıl Bitlis'in Ahlat ve Muş'un Malazgirt ilçelerine kurulan çadırlar, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 1500 binanın yıkıldığı Pazarcık ilçesine getirildi.

Depremden zarar gören şehit ve gazi aileleri, engelli aileleri ve depremde yakınlarını kaybetmiş depremzedelere tahsis edilen, 25'i Kırgız, 65'i Türk ve 10'u Moğol çadırı olmak üzere toplam 100 çadır, belirlenen alana kuruldu.

Yaklaşık 30 metrekare genişliğindeki çadırların içinde duş alma bölümü, bulaşık tezgahı ve odun sobası bulunuyor.

En az 5 kişilik bir ailenin kaldığı, keçeden yapılan, kışın sıcak, yazın ise serin tutma özelliğe sahip çadırlar belli aralıklarla kurulurken, boşluk bırakılan orta alan ise çocukların oyun alanı olarak planlandı.

Geniş bir alana kurulan Okçular Vakfı Türk Obası'nda kütüphane, tuvaletler, market, kafeterya, Türk Kızılay yemek dağıtım alanı, çocuklar için oyun alanları, çamaşırhane, psikolojik destek noktası, mescit gibi alanlar da bulunuyor.

Yaklaşık 700 kişinin barındığı çadırlarının farklı renklerde olan kapı motifleri ise dikkati çekiyor.

- "Bey çadırı"nda çocuklar için etkinlikler düzenleniyor

Obada "Bey çadırı" olarak tabir edilen 200 metrekarelik çadırda ise çocuklar ve yetişkinler için aktiviteler düzenleniyor.

Türk bayrakların asıldığı çadırlarda vatandaşlar, yaşadıkları deprem felaketinin ardından eski yaşamlarına dönmeyi umut ediyor.

Sokak lambalarıyla aydınlatılan oba, akşam saatlerinde dronla görüntülendi.

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, AA muhabirine, Okçular Vakfı tarafından kurulan "Türk Obası"nın birçok depremzedeye sıcak yuva olduğunu söyledi.

Depremzedelerin her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Yılmazcan, "Yavaş yavaş zor günleri atlatıyoruz, devletimizin ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle yeniden ayağa kalkacağız." diye konuştu.

"Türk Obası"nda ailesiyle kalan 37 yaşındaki Mehmet Aktar ise deprem anını hala unutamadığını, yaşanan afette evinin hasar gördüğünü ifade etti.

Depremin ardından Okçular Vakfının kurduğu çadıra yerleştiğini anlatan Aktar, "Buradan çok memnunuz. Çadırlarımıza banyo ve bulaşık tezgahı da koymuşlar. Yazın serin oluyormuş. Okçular Vakfı bizim rahatlığımız için her şeyi düşünmüş." diye konuştu.

Fatma Peksayılır da depremden sonra bir süre arabada yaşadıklarını söyledi.

Barındıkları çadırların çok rahat olduğunu söyleyen Peksayılır, "Her şeyimizi verdiler, milletimizden ve devletten Allah razı olsun." şeklinde konuştu.

Veli Etyemez ise depremde 21 yakınını kaybettiğini, daha sonra ailesinin kaldığı "Türk Obası"na yerleştiğini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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