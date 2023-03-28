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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremde iş yeri yıkılan esnaf, mücadelesini depoda sürdürüyor

AA

Depremde iş yeri yıkılan esnaf, mücadelesini depoda sürdürüyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - SUAT ÖZTÜRK / RIDVAN KORKULUTAŞ - Kahramanmaraş'ta mutfak eşyası üretimi yapan bir esnaf, iş yerinin depremde yıkılması sonrası kiraladığı depoda ayakta kalma mücadelesi veriyor.

Dulkadiroğlu ilçesindeki küçük sanayi sitesinde alüminyum mutfak eşyası üretim atölyesi bulunan 64 yaşındaki Ali Yaykaşlı'nın tesisi, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkıldı.

Depremlerin şokunu atlattıktan sonra enkazdan çıkardığı makine ve cihazlarıyla yeniden üretmek üzere arayışa giren Yaykaşlı, 14 işçisinin yaşadığı Elmalar Mahallesi'nde bir depo kiraladı.

Eski tesisleri kadar olmasa da siparişlere yanıt verecek kadar üretim yapabilecek bir altyapı kuran Yaykaşlı, çarkları yeniden döndürmeyi başardı.

4 çocuk babası Ali Yaykaşlı, AA muhabirine, deprem sonrası işlerini eski haline getirmek için çalıştıklarını söyledi.

İşi ve işçileri korumak adına çaba gösterdiğini dile getiren Yaykaşlı, şöyle konuştu:

"Yaşanan depremden sonra küçük sanayideki iş yerimiz yıkıldı. Biz de kendimizi, işçimizi kurtarabilmek için işimizi Elmalar Mahallesi'ne taşıdık. İş yerimizi açmasaydık işçilerimiz başka illere çalışmaya gidecekti. Biz de işimizden olacaktık. Zor şartlarda ayakta durmaya çalışıyoruz. Müşterilerin taleplerini karşılamak için mücadele ediyoruz. Çalışanlarımızın büyük kısmı bu mahallede olduğu için burayı tercih ettik. Üretimimizi durdurmamaya çalışıyoruz. Genelde yurt içi çalışıyoruz. Zaman zaman yurt dışına da gönderiyoruz. Talep çok yoğun, cevap vermede şu an zorlanıyoruz. Her şeye rağmen ayakta durmaya çalışıyoruz."

Yaykaşlı, depremler sonrası bölgede tedarik zincirinin koptuğunu, malzeme tedarikinde sıkıntı yaşadıklarını belirterek, ihtiyaç duydukları malzemeleri kendi imkanlarıyla İstanbul, Konya gibi illerden temin ettiklerini kaydetti.

- Kurtuluş Savaşı mücadelesi gibi

Ali Yaykaşlı'nın üretimde görev alan oğlu Mustafa Yaykaşlı da ayakta kalmak için canla başla çalıştıklarını, günde 600 takım mutfak eşyası ürettiklerini belirtti.

Verdikleri mücadeleyi Kurtuluş Savaşı sonrası atalarının verdiği mücadeleye benzettiğini dile getiren Yaykaşlı, şunları söyledi:

"Zamanında Kurtuluş Savaşı'nda dedelerimizin Kahramanmaraş için savaş verdiği gibi biz de bugün torunları olarak memleketimizi bırakmama adına savaş vermeye devam ediyoruz. Gelen Allah'tan geldi. İşçilerimize istihdam sağlamak ve üretimi devam ettirmek için çalışıyoruz. Bize yardımcı olan herkese teşekkür ederim. Rabbim bu felaketi ülkemize tekrardan yaşatmasın. Şimdi burada günlük 600 takım çıkarıyoruz ama normalde üretimimizin üçte biri bile değil, şimdi küçük bir alana sığmaya çalışıyoruz."

İşçilerden Halil İbrahim Göktaş da deprem sonrası Ali Yaykaşlı'nın işi ayakta tutmak için verdiği mücadeleden etkilendiklerini, ona destek olmaya devam edeceklerini belirterek, "İşverenimiz büyük çaba sarf ederek iş yerimizi ayaklarımıza kadar getirdi. Her şeyi devletten bekleyemeyiz. Biz de kendi çabamızla üretimimizi yaparak kendi paramızı kazanıyoruz." diye konuştu.


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