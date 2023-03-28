Kahramanmaraş'a yardım için gelenler esnafa da can suyu oldu

KAHRAMANMARAŞ - ÖZGÜR ALANTOR/MUHAMMED KAYGIN - Kahramanmaraş'taki depremzedelere yardım için gelenler, yaptıkları alışverişlerle Tarihi Maraş Çarşısı esnafına destek oluyor.

Dulkadiroğlu Alaüddevle Bey'in 1500'lü yıllarda taş ve ahşaptan inşa ettirdiği, 495 iş yerinden oluşan 9 girişli Maraş Çarşısı da 6 Şubat'taki depremlerden etkilendi.

Çarşıdaki birçok esnaf depremin etkisinden kurtulabilmek için işlerine kaldığı yerden devam etmeye çalışıyor.

Giyimden gıdaya, yöresel ürünlerden süs eşyalarına, takılardan bakır eşyalara kadar çok sayıda ürünün satıldığı çarşıda ramazanın gelmesiyle yoğunluk arttı.

Çarşı esnafından Ali Atıcı, AA muhabirine, depremin herkesi derinden sarstığını, morali yüksek tutmak, normalleşmeye destek olmak için dükkanlarını açık tuttuklarını söyledi.

Atıcı, "Elimiz işe varmıyor ama şehrimize de sahip çıkmamız lazım. Tüm dışarı giden arkadaşlara çağrı yapıyorum, gelsinler bu şehre sahip çıkalım, hep birlikte eski günlere döneceğiz yavaş yavaş. Kaybımız çok büyük, birçok komşumuz yakınlarını, ailesini kaybetti. Acımız çok büyük ama bir şekilde hayata tutunmaya çalışıyoruz." dedi.

Ramazanda işlerinin iyi gittiğini belirten Atıcı, şöyle konuştu:

"Her sene ramazan ayında işlerimiz çok düşük geçerdi. İlk bir hafta hiç iş yapamazdık. Şimdikinin 3'te biri, 4'te biri daha az iş oluyordu. Polis, güvenlik görevlisi, sağlıkçılar, diğer personel esnafa destek olmak için çok büyük alışveriş yapıyorlar. İlk başta esnaf arkadaşlar çok panikledi. 1 sene iş olmaz dediler. Karamsarlığa gerek yok, gerçekten çok büyük destek var."

Esnaf İbrahim Parsıl ise bakır işi yaptıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bizler daha dükkanı açacak pozisyonda değildik ama taşın altına elimizi sokmamız lazım. Çarşı canlanır mı diye bir mücadele verdik. Yardıma gelen insanlara, bize madden destek olmaya çalışan insanlara ben çok teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun. Tabii ki her şey dört dörtlük olmaz çünkü büyük bir tufan, afet yaşadık. İnşallah bu afetlerden ders alır da birbirimizi kırmaz, incitmeyiz, yaşadığımız günün kıymetini biliriz. Buradaki polis arkadaşlar olsun, hemşireler olsun, ihtiyaçları olmadığı halde bizlerden alışveriş yaptılar. Hepsine teşekkür ederiz."





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