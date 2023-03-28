Arkadaşlarını depremde kaybeden Fatma, doktor olma hayalini çadırda ders çalışarak sürdürüyor

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KAHRAMANMARAŞ - ALİ RIZA AKKIR/ALİ BALLI - Kahramanmaraş'ta depremde arkadaşlarını kaybeden ve ailesiyle çadırda kalan sekizinci sınıf öğrencisi Fatma Zehra Köse, hayalini kurduğu doktorluk mesleği için ortaya koyduğu ders çalışma azmiyle örnek oluyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin ardından kentte birçok aile, çadırlarda kalmaya devam ediyor.

Depremin okuma hayalini yıkamadığı öğrenciler ise olumsuz şartlara rağmen ders çalışmayı bırakmıyor.

Depremde beş arkadaşını kaybeden, evleri az hasarlı olmasına rağmen korktuğu için ailesiyle çadırda kalan 14 yaşındaki Fatma Zehra Köse'nin en büyük hayali doktor olmak.

Yunus Emre Ortaokulu 8'inci Sınıf öğrencisi Köse, AA muhabirine, iki kardeşi, annesi ve babasıyla depremin ardından çadırda yaşamaya başladıklarını söyledi.

Çadırda da olsa ders çalışmayı sürdürdüğünü anlatan Köse, küçüklüğünden beri doktor olmak istediğini belirtti.

İlk etapta iyi bir lise kazanmayı amaçladığını aktaran Köse, "Küçükken çok hasta olduğum için doktorlar iğne yapardı. Ben de onlara 'Büyüyünce ben de size iğne yapacağım' derdim. Bu hayalimin peşinden gidiyorum. Enkazlardan yaralı çıkanları gördükçe doktor olma isteğim daha da arttı." dedi.

- Hayalini bilen arkadaşları "Doktor Zehra" diye sesleniyormuş

Depremde kaybettiği en yakın arkadaşlarının her zaman doktor olma hayalini desteklediğini anlatan Köse, vefat eden arkadaşlarının kendisini "Doktor Zehra" diye çağırdığını dile getirdi.

Köse'nin annesi Dilek Köse de çocuklarının tedirgin olması nedeniyle az hasarlı olmasına rağmen eve girmediklerini, çadırda yaşamaya devam ettiklerini kaydetti.

Kızının ders çalışma azmi dolayısıyla mutlu olduğunu belirten Köse, "Kızım çocukluğunda bile çantasında ilk yardım malzemeleri taşıyordu. İnşallah hayaline ulaşacak." ifadesini kullandı.





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