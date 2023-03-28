Çadır kentlerdeki çocuklar gönüllü gençlerin etkinlikleriyle sosyalleşiyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - ALİ RIZA AKKIR/ALİ BALLI - Kahramanmaraş'taki çadır kentlerde yaşayan depremzede çocuklar, gönüllü gençler eşliğinde yaptıkları etkinliklerle moral buluyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerinin ardından memleketlerini terk etmeyen çok sayıda aile, çocuklarıyla çadır kentlerde yaşamını sürdürüyor.

Yurdun dört bir yanından yardımların sürdüğü kentteki çadırlarda kalan çcuklara, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı birimler başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından psikososyal destek sağlanıyor.

Depremin ilk gününden Kahramanmaraş'ta bulunan Yeryüzü Çocukları Derneği gönüllüleri de Onikişubat ilçesindeki Karasu Bulvarı yanında kurulan çadır kentte çocuklara etkinlik yapıyor.

Yüzlerini boyadıkları çocuklarla seslendirdikleri şarkılar eşliğinde oyunlar oynayan gönüllüler, çocuklara çeşitli hediyeler de veriyor.

Yeryüzü Çocukları Derneği tanıtım sorumlusu Zehra Yaren, AA muhabirine, dernek gönüllülerinin depremin ilk haftasından bu yana sahada olduklarını söyledi.

Dernek olarak Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta çadırları olduğunu anlatan Yaren, "Çocuklara, ramazan çocuk çantası dağıtımı yaptık. Çantaların içinde çocuklarımıza ramazanı sevdirecek ürünler, şekerlemeler var. Gönüllülerin de desteğiyle 2 bin çanta alındı. Bir kısmını da burada dağıttık." dedi.

Yaren, amaçlarının özellikle kadın ve çocuklara psikososyal destek sağlamak olduğunu kaydetti.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi kampüsünde konuşlandıklarını dile getiren Yaren, "Gönüllü arkadaşlarımız gezici olarak mahalle aralarında bulunan çadırları ziyaret ediyor. Çadır kentlerde çocuklar için şenlikler düzenliyoruz. İnşallah uzun süre bölgede kalacağız ve onların yaralarını sarmak için mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.