Kahramanmaraşlı esnaf 13 yıldır kamyon kasasında overlok hizmeti sunuyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAHRAMANMARAŞ - ÖZGÜR ALANTOR / MUHAMMED KAYGIN - Kahramanmaraşlı esnaf, bir kamyon kasasına yerleştirdiği tezgahında müşterilerine 13 yıldır overlok hizmeti sunuyor.



Yusuflar Mahallesi'ndeki Yeraltı Çarşısı'nın karşısında 13 yıl önce bir arkadaşıyla kamyonun kasasında overlokçu açan Nuri Arslan, kapalı kasa kamyonunun arkasında yıllardır halı kenarlarına overlok yapıyor.

Mobil olması dolayısıyla dükkanı 6 Şubat'taki depremlerden zarar görmeyen Arslan, felaketten sonra da hizmet vermeye devam ediyor.

Arslan, AA muhabirine, 13 yıl önce arkadaşıyla bu işe başladıklarını söyledi.

Kendilerine ait kamyonu Yeraltı Çarşısı'nın karşısına yerleştirip çalışmaya başladıklarını belirten Arslan, "Arkadaşım vefat ettikten sonra tek başıma devam ediyorum. Onun ailesi ile ortağız. Masrafı da karı da bölüşüyoruz." dedi.

Bölgede pek çok esnaf bulunduğuna dikkati çeken Arslan, "Halıcısı, beyaz eşyacısı, giyimcisi burada. Ben de her sabah gelip dükkanımı açıyorum. Kamyonetin kasasında çalışıyorum. Yaz kış overlok yapıyorum. Kamyonun kasası, yani dükkanım soğuk ve sıcaklardan etkilenmesin diye ısı yalıtımı yaptırdım. Çok soğuk olursa kapının birini kapatıyorum." diye konuştu.

Kentte kamyon kasasında çalışan başka esnaf bulunmadığını dile getiren Arslan, "Kamyon olduğu için depremde iş yerimiz zarar da görmemiş oldu." ifadesini kullandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.