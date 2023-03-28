Kahramanmaraş'ta depremlerde hasar görmeyen mandıra üretime devam ediyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ / SUAT ÖZTÜRK - 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'tan yurdun birçok bölgesine süt ürünleri gönderen firma, kısa sürede toparlanarak üretimine devam etti.

Merkez Onkişubat ilçesi Önsen Mahallesi kırsalında bulunan işletmesinde 12 yıldır faaliyet yürüten Akalp Çiftliği, keçi ve inek sütü üretimi yaparak kendi mandıralarında çeşitli ürünler elde ediyor.

Depremde işletmesi zarar görmeyen firma, depremzede çalışanlarına destek vererek üretimin sürmesi için çaba sarf etti. Çalışanlarına gıda ve maddi yardımda bulunan firma, evleri hasar gören çalışanlarını idari binada misafir etti, ürettiği ürünleri ise 10 gün boyunca depremzedelere ücretsiz dağıttı.

Depremin üçüncü günü üretime başlayan firma, kaşar, mozzarella gibi peynir çeşitleri ile tereyağı ve dondurma üretiyor.

İşletmesinde 10'u kadın 35 kişiye istihdam sağlayan firma, yaşanılan zorluklara rağmen ayakta durmayı başardı.

İlkbaharın gelişiyle yeni doğan oğlak ve buzağıların sevincinin yaşandığı işletmede üretim faaliyetleri yoğun şekilde devam ediyor.

İşletme sahibi Hasan Sami Aksüyek, AA muhabirine, depremin ardından yaraları sarmak için gayret ettiklerini söyledi.

Depremin ilk günü de dahil hayvanlarının sağımını gerçekleştirdiklerini dile getiren Aksüyek, depremin üçüncü günü yeniden üretime başladıklarını belirtti.

- "Tam kapasite çalışıyoruz"

Depremde imkanları ölçüsünde çalışanlarına destek verdiklerini anlatan Aksüyek, şöyle konuştu:

"Çalışanlarımızı toparlayarak normal düzenimize başladık. Sektörümüz, sistemimiz, hayvancılık kısmı ve mandıramız da çok şükür ağır bir hasar almadı. Dolayısıyla sistemi hemen devreye alabildik. Zor olan çalışanları toplayabilmek, sütü işleyebilmek, hayvanları rahatlatabilmek, yemleyebilmek. Onları sağlayabildikten sonra normal üretimimize başladık. Ürünümüzü pazarlama konusunda iç piyasa kalmadığı ve marketler kalmadığı için sıkıntılar yaşadık. Sonuçta şimdi tam kapasite çalışıyoruz, hizmetlerimizi verebiliyoruz. İnternet sitesi satışlarımızı yapabiliyoruz. Bu şekilde işimize devam ediyoruz."

- "Memleketi ayağa kaldıracağımıza inanıyorum"

Aksüyek, "Biz bu sürecin çalışarak gayret ederek üstesinden gelebileceğiz. Çalışarak, hizmet ederek kendimizi daha iyi motive edebiliyoruz. Bu şekilde bu memleketi ayağa kaldıracağımıza inanıyorum. Deprem nedeniyle kenti terk eden vatandaşlarımızın bir an önce memleketine dönmesinde fayda var." ifadelerini kullandı.

Bünyelerinde 35 personelin çalıştığını belirten Aksüyek, şunları kaydetti:

"Yöresel sıkma peynirlerinden, mozzarella, hellim peyniri, kaşar, beyaz peynir ve diğer çeşitli üretmekteyiz. Geniş bir yelpazeye hizmet verebiliyoruz çok şükür. Aynı zamandan bir diğer özelliğimiz güneş panelleriyle temiz enerji üretiyoruz. Ham maddemizi kendimizi işliyoruz, dondurmamızı da kendimizi üretiyoruz. Yeni doğan oğlak ve buzağılarımız bize müthiş bir motivasyon ve moral katıyor."





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